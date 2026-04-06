El mundo del automovilismo se encuentra de luto tras la muerte de un reconocido piloto, quien perdió la vida luego de sufrir un grave accidente durante una competencia automovilística.

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La tragedia ocurrió durante el desarrollo del Rallye de La Cerámica, una prueba que reúne a destacados pilotos de la disciplina y que tuvo que ser suspendida tras conocerse el fatal desenlace.

La noticia ha generado conmoción entre aficionados, competidores y organizadores del evento, quienes han expresado sus condolencias a familiares y seres queridos.

¿Quién fue el piloto que falleció en el accidente?

Samuel Ortiz, de 30 años, participaba en el Rallye de La Cerámica junto a su hermano Jordi Ortiz cuando ocurrió el accidente.

Según la información conocida hasta el momento, ambos se encontraban compitiendo a bordo de un vehículo cuando, durante uno de los tramos de la prueba, el automóvil se salió de la vía y sufrió un fuerte impacto.

Samuel viajaba como copiloto en el vehículo y lamentablemente falleció como consecuencia de las graves lesiones ocasionadas por el accidente.

Tras el siniestro, los servicios de emergencia y las autoridades locales acudieron rápidamente al lugar para atender a los ocupantes del automóvil.

El Rallye Club Costa Azahar confirmó lo sucedido mediante un comunicado oficial.

“Durante el segundo tramo del Rallye de La Cerámica, celebrado el viernes por la tarde-noche, el coche número 32, tripulado por los hermanos Jordi y Samuel Ortiz, estuvo involucrado en un grave accidente”.

La organización también anunció la suspensión inmediata de la competencia como muestra de respeto hacia la familia de los deportistas.

Samuel Ortiz murió tras sufrir un trágico accidente durante una competencia de rally (Foto Freepik)

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¿Cómo se encuentra Jordi Ortiz?

Jordi Ortiz, de 33 años, era quien conducía el vehículo en el momento del accidente.

De acuerdo con los reportes conocidos, el piloto fue trasladado a un centro médico tras sufrir múltiples traumatismos producto del fuerte impacto. Actualmente permanece hospitalizado y bajo observación médica especializada.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su evolución ni sobre su estado de salud actual, por lo que los seguidores permanecen atentos a cualquier actualización.

Mientras tanto, el automovilismo despide a Samuel Ortiz, un deportista que compartía su pasión por las carreras junto a su hermano y que perdió la vida en medio de una competencia.