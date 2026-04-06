Koral Costa lanzó contundente mensaje tras ver a Omar Murillo vestido de mujer: Esto dijo

Koral Costa volvió a llamar la atención en redes sociales luego de pronunciarse sobre una de las publicaciones más recientes de su expareja, Omar Murillo, quien apareció caracterizado como una mujer en un programa de televisión español.

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Koral Costa habló de Omar Murillo y respondió a quienes la critican por apoyarlo (Foto Canal RCN)

¿Por qué Omar Murillo apareció vestido de mujer?

En los últimos días, Omar Murillo compartió imágenes desde España en las que aparece caracterizado como una mujer. Esto despertó la curiosidad de varios seguidores, quienes comenzaron a preguntarse el motivo de su transformación.

Según se conoció, el actor estaría participando en el programa español El diario de Jorge, donde interpreta un personaje femenino como parte de su trabajo artístico.

Desde hace varios meses, Omar se encuentra radicado en España desarrollando nuevos proyectos profesionales, mientras que Koral Costa continúa en Colombia enfocada en sus propios planes y compromisos laborales.

La expareja anunció su separación a principios de 2026, explicando que la decisión estuvo relacionada con proyectos personales y metas que cada uno quería cumplir de manera individual.

La inesperada reacción de Koral Costa al ver a Omar Murillo caracterizado como mujer (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Koral Costa al ver a Omar Murillo caracterizado?

Tras ver las imágenes de Omar en el programa español, Koral utilizó sus redes sociales para felicitarlo públicamente.

La influenciadora destacó el talento del actor y aseguró sentirse orgullosa de verlo triunfar en otro país. Además, afirmó que España está disfrutando del talento de Omar y del trabajo que está realizando en uno de los programas más vistos.

“Te felicito Omar eres un crack. España brilla con tu presencia en el programa más visto”

Koral también aprovechó para responder a quienes la han cuestionado por seguir hablando bien de su expareja después de la ruptura.

La creadora de contenido explicó que no terminó su relación en malos términos y que no considera necesario hablar negativamente de una persona que fue importante en su vida.

Asimismo, señaló que muchas personas esperan que las exparejas se conviertan en enemigas después de una separación, pero aseguró que ese no es su caso. Por el contrario, destacó que Omar fue una persona importante para ella y que siempre reconocerá las cosas positivas que vivieron juntos.

Sus declaraciones fueron bien recibidas por varios seguidores, quienes destacaron la madurez con la que ambos han manejado su separación y el respeto que continúan demostrando públicamente.