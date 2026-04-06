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Este fue el millonario robo el cual atravesaron Eidevin y Yuli Ruíz en Guatapé: ¿qué les ocurrió?

Yuli Ruíz y Eidevin López confesaron la millonaria cifra del desafortunado robo que tuvieron en Guatapé, Antioquia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este fue el millonario robo el cual atravesaron Eidevin y Yuli Ruíz en Guatapé: ¿qué les ocurrió?
¿Cuál fue el robo que les hicieron a Eidevin López y Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Eidevin López y Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser dos reconocidos creadores de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que tuvieron al ser exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Después de que ambas celebridades salieran del reality, acapararon la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que compartieron mediante sus redes, en especial, por un desafortunado hecho, en el que los robaron en Guatapé, Antioquia.

Con base en esta desafortunada situación, Yuli Ruíz y Eidevin López se pronunciaron mediante sus redes sociales acerca del doloroso momento que enfrentaron, pues, contaron todos los detalles en horas de la mañana de este 4 de junio en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ del Canal RCN.

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¿Qué confesaron Eidevin López y Yuli Ruíz tras el robo que les hicieron en Guatapé, Antioquia?

Es clave mencionar que el vínculo entre Yuli Ruíz y Eidevin López se ha visto reflejado que fue más allá de solo su participación en La casa de los famosos Colombia, sino que también, generaron una gran variedad de opiniones tras el desafortunado hecho que atravesaron hace unas semanas al ser víct#m#s de hurt3#.

Este fue el millonario robo el cual atravesaron Eidevin y Yuli Ruíz en Guatapé: ¿qué les ocurrió?
¿Cuál fue el millonario robo que les hicieron a Yuli Ruíz y a Eidevin López? | Foto: Canal RCN

A raíz de esta desafortunada situación, Eidevin y Yuli Ruíz, fueron recientemente entrevistados en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, en el que expresaron su testimonio acerca del complicado hecho que vivieron, pues, fueron envestidos por varios hombres:

“Estábamos trabajando con unas marcas en Guatapé y de camino al hotel, decidimos parar en un local y ahí fuimos v#ct#m#s de un h#rt0, “Vamos a decirles cosas que no deben hacer para que no les pase lo mismo. A veces las historias que uno sube en tiempo real pueden ser complicado.”, expresó Eidevin López.

Otro de los objetos que logró salvarse fue la cadena que Juanda Caribe le obsequió a Eidevin López, pues, detalló que la guardó en medio del desafortunado hecho que enfrentaron.

Este fue el millonario robo el cual atravesaron Eidevin y Yuli Ruíz en Guatapé: ¿qué les ocurrió?
¿Qué confesaron Yuli Ruíz y Eidevin López sobre el robo que enfrentaron? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el millonario robo que tuvieron Eidevin López y Yuli Ruíz en Guatapé, Antioquia?

Durante la entrevista, Yuli Ruíz aseguró que les robaron varias pertenencias, no solo a ellos, sino también, a su equipo de trabajo. Con base en esto, reveló que le robaron un reloj de marca Rólex, el cual tenía un alto valor.

“Yo estaba hablando con Eidevin y creo que nos estaban siguiendo. Eran aproximadamente tres motorizados y, luego, las autoridades capturaron a dos hombres. A uno de ellos les inc3ndiar#n la moto. Las pérdidas trascienden aproximadamente a unos 200 millones de pesos. Lo otros objetos no se han podido recuperar y la seguridad”, añadió Yuli.

Así también, las celebridades afirmaron que recibieron todo el apoyo por parte de las autoridades, quienes capturaron a dos de los hombres involucrados en el hecho, pues, aunque no les ocurrió algún tipo de gravedad física, sí les robaron varios objetos.

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