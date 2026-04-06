Dayana Jaimes reveló objeto inédito de Martín Elías que aún conserva

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, compartió un detalle que ha llamado la atención de sus seguidores al revelar que aún conserva un objeto inédito perteneciente al artista. La publicación generó interés en redes sociales, donde muchos reaccionaron ante el valor sentimental de esta pertenencia y el recuerdo que mantiene vivo sobre el fallecido intérprete.

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¿Cuál es el objeto inédito que Dayana Jaimes aún conserva de Martín Elías?

En la noche del pasado miércoles 3 de junio Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sorprendió a los internautas al compartir un objeto inédito que aún conservaba de su difunto esposo tras nueve años de su muerte en un trágico accidente en automóvil.

Dayana Jaimes revela la prenda de Martín Elías que aún conserva intacta. (Foto AFP | AFP: STR).

La empresaria publicó una emotiva fotografía a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver la cédula del cantante, quien falleció en 2017 a los 26 años. Sin embargo, lo que generó gran ternura entre los internautas fue que en la instantánea también aparece la hija del artista con una emotiva expresión que generó reacciones.

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De esta manera, la imagen no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes destacaron el emotivo recuerdo y el gesto compartido por la empresaria.

¿Cómo reaccionaron los fans de Martín Elías al inédito objeto que aún conserva Dayana Jaimes?

Lo cierto es que la reciente publicación de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, no pasó desapercibida entre los seguidores del cantante vallenato, luego de que revelara que aún conserva un documento tan importante como su cédula.

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La imagen rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus fans expresaron nostalgia y sorpresa ante el emotivo recuerdo: “Qué recuerdo tan valioso de Martín Elías”, “todavía se le extraña mucho”, “ver esto da mucha nostalgia”, “qué fuerte recordar así a Martín”, “Qué emotivo ver este tipo de publicaciones”, “Se le extraña demasiado al Gran Martín Elías”.

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que Dayana Jaimes comparte detalles inéditos de Martín Elías, pues meses atrás enseñó una vieja camisa suya que aún conservaba con nostalgia.