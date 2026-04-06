Alejandro Estrada reveló la razón de querer estar en La casa de los famosos: “es la revancha”

El pasado viernes 29 de mayo, se terminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dejando como ganador a Alejandro Estrada, quien obtuvo el 63.87%, mientras que Juanda Caribe tuvo el 28.11%, Valentino Lázaro el 4.29% y Tebi Bernal el 3.72%.

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Desde que salieron de la competencia y la vida en vivo, los finalistas han dado entrevistas hablando un poco sobre su participación en el juego y, de hecho, conversaron sobre qué podía pasar con su vida en el exterior, pues en el caso de Juanda y Tebi, tienen asuntos que resolver.

Por su lado, el ganador de la temporada, habló sobre sus estrategias y la forma de llevar el reality, pues eso hizo que lograra la victoria tras más de cuatro meses aislado de la realidad.

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Por eso mismo, rompió el silencio y habló sobre la razón que lo llevó a participar en La casa de los famosos, pues fue allí donde su vida privada fue expuesta en la primera temporada, luego de todo lo ocurrido con Nataly Umaña.

¿Cuál fue la pregunta para Alejandro Estrada sobre estar en La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con Mateo Ramírez de La Mega Bogotá, Alejandro Estrada estuvo conversando sobre su juego en La casa de los famosos Colombia y contestó, lo que para él ha sido la mejor pregunta que le han hecho en medios tras su triunfo.

Alejandro Estrada hizo fuerte confesión sobre su ingreso a La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Pues el locutor le preguntó por la razón que lo llevó a querer estar en La casa de los famosos Colombia 2026, luego de vivir uno de los momentos más sensibles para él, al ser expuesto en televisión nacional.

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¿Qué respondió Alejandro Estrada sobre la razón de querer estar en La casa de los famosos?

Alejandro Estrada dijo que, él consultó con Dios y con su hijo si estar en La casa de los famosos Colombia era una buena idea.

Alejandro Estrada destapó el verdadero motivo detrás de su llegada al reality. (Foto/ Canal RCN)

Tomás le respondió que él debería estar allí, por una revancha y Alejo pensó que si por Nataly Umaña, pero su hijo le explicó que era una revancha con la vida.

Por eso tomó la decisión de ir a ese sitio que lo volvió tendencia tras exponer su vida privada y su relación con la actriz.