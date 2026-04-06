Sofía Jaramillo habría revelado la dura razón por la que no fue al cumpleaños de Beba

Se terminó La casa de los famosos Colombia 2026 el pasado viernes 29 de mayo y todavía sigue dando de qué hablar en las redes sociales, pues algunos exparticipantes han sorprendido con sus nuevas amistades luego del reality.

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En el caso de Beba, generó gran asombro tras quedar bien con Alejandro Estrada, ya que en la mayor parte del tiempo no se la llevaron para nada bien y, de hecho, en la noche del 3 de junio celebró su cumpleaños y él estuvo allí.

De hecho, quien no estuvo fue Sofía Jaramillo y se supone que ellas fueron muy cercanas dentro de la competencia, pero la gran sorpresa de la noche fue la presencia de Johanna Fadul, quien fue una de las invitadas.

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Por eso mismo, la modelo caleña rompió el silencio a través de sus redes sociales y habló sobre el tema del cumpleaños de su excompañera, revelando la razón por la que no fue.

¿Por qué no fue Sofía Jaramillo al cumpleaños de Beba?

Sofía Jaramillo estuvo respondiendo preguntas a través de sus historias en Instagram en la tarde de este jueves y confesó por qué no fue al cumpleaños de Beba.

La razón que alejó a Sofía Jaramillo del cumpleaños de Beba. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, recibió una pregunta en donde le insinuaron que quizá por lo que fue Alejandro Estrada, ella no estuvo allí, pero dijo que Alexa Torrex le preguntó si ella fue invitada y respondió que no.

Pero hizo la aclaración que no creía que se tratara por él, porque de hecho no se la llevan mal y no entiende qué puede estar pasando.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Alejandro Estrada?

Entre otras preguntas que recibió Sofía Jaramillo, ella contestó cuando le insinuaron que quizá Alejandro Estrada estaba molesto porque Alexa Torrex tuvo un plan sobre el premio de La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo causó revuelo al revelar motivo de su ausencia en cumpleaños de Beba. (Foto/ Canal RCN)

Pero, la modelo dijo que la cantante no tuvo ninguna mala intención al decir que se unieran los fandoms, porque ella solo pensó en cálculos matemáticos para hacer que al actor le alcanzaran los votos para poder ser el ganador.

Aun así, Sofía dijo que no tenia anda que ver con los sucedió y defendió a Alexa.