Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandro Estrada habló de sus sentimientos hacia Alexa Torrex y Tebi Bernal: "Estoy dolido"

Alejandro Estrada reveló nuevos detalles de su relación con Alexa Torrex y Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada habló de sus sentimientos hacia Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandro Estrada reveló detalles de su relación con Alexa Torrex y Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

Alejandro Estrada volvió a referirse a una de las relaciones que más dio de qué hablar durante la recta final de La casa de los famosos Colombia, dejando abiertas varias preguntas sobre lo que ocurrió entre él, Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Durante las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia, la relación entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal atravesó momentos de tensión que dieron fin a la alianza que habían construido dentro del programa.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Alexa regresó al reality como jefe de campaña de Alejandro. Este detalle llamó la atención debido a que muchos esperaban que apoyara a Tebi Bernal por el shippeo que protagonizaron a lo largo de la temporada.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex?
Esta fue la historia de Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La decisión generó molestia en Tebi, quien manifestó sentirse decepcionado por el incumplimiento de una promesa que, según afirmó, habían hecho. A esto se sumaron varios desacuerdos relacionados con estrategias de juego.

Artículos relacionados

Por su parte, Alexa también expresó inconformidades, asegurando que en algunos momentos se sintió utilizada dentro de ciertas dinámicas que surgieron durante el programa. Estas declaraciones provocaron diferencias entre los tres participantes.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Tras convertirse en el ganador de la tercera temporada del reality, Alejandro Estrada realizó una transmisión en vivo en la que respondió preguntas de sus seguidores sobre la situación con sus excompañeros.

Durante la conversación, el actor explicó que, debido a la forma en que decidió participar en el programa, considera que puede dialogar con cualquier integrante sin inconvenientes.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?
Alejandro Estrada opinó sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, reconoció que algunas situaciones ocurridas después del reality le han generado malestar.

“Estoy un poco dolido por el tema de lo que sucedió con Tebi y Alexa”, expresó.

Artículos relacionados

A pesar de ello, dejó claro que conserva sentimientos positivos hacia ambos y que no guarda resentimientos. Además, señaló que todavía existen temas que deben aclararse una vez conozca con mayor detalle todo lo que ocurrió mientras él permanecía aislado dentro de la casa.

El actor indicó que espera sostener un diálogo más tranquilo y profundo con Alexa y Tebi cuando tenga acceso a más información sobre algunos hechos que ocurrieron dentro y fuera del reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mané Díaz celebró cuatro años junto a Cilenis Marulanda Luis Díaz

Mané Díaz celebró cuatro años junto a Cilenis Marulanda; este fue el emotivo mensaje compartió

Mané Díaz generó conmoción en redes tras celebrar cuatro años de matrimonio con Cilenis Marulanda.

Sheila Gándara sorprendió con fuerte confesión tras el regreso de Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara habla tras el reencuentro de Juanda Caribe y su hija: “es una inseguridad”

Sheila Gándara apareció en un video en sus redes, hablando sobre una inseguridad, luego del regreso de Juanda Caribe.

La razón que alejó a Sofía Jaramillo del cumpleaños de Beba Influencers

Sofía Jaramillo habría revelado la dura razón por la que no fue al cumpleaños de Beba

Sofía Jaramillo rompe el silencio y habla sobre el cumpleaños de Beba, revelando la razón por la que no habría ido.

Lo más superlike

Alejandro Estrada hizo fuerte confesión sobre su ingreso a La casa de los famosos Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló la razón de querer estar en La casa de los famosos: “es la revancha”

Alejandro Estrada causó reacciones al responder que quiso participar en La casa de los famosos Colombia por “una revancha”.

Shakira habla de su solteria Shakira

Shakira reveló cómo está su vida sentimental y a qué dedica sus días

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha? Viral

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”