Alejandro Estrada habló de sus sentimientos hacia Alexa Torrex y Tebi Bernal: "Estoy dolido"

Alejandro Estrada volvió a referirse a una de las relaciones que más dio de qué hablar durante la recta final de La casa de los famosos Colombia, dejando abiertas varias preguntas sobre lo que ocurrió entre él, Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Durante las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia, la relación entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal atravesó momentos de tensión que dieron fin a la alianza que habían construido dentro del programa.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Alexa regresó al reality como jefe de campaña de Alejandro. Este detalle llamó la atención debido a que muchos esperaban que apoyara a Tebi Bernal por el shippeo que protagonizaron a lo largo de la temporada.

Esta fue la historia de Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La decisión generó molestia en Tebi, quien manifestó sentirse decepcionado por el incumplimiento de una promesa que, según afirmó, habían hecho. A esto se sumaron varios desacuerdos relacionados con estrategias de juego.

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Por su parte, Alexa también expresó inconformidades, asegurando que en algunos momentos se sintió utilizada dentro de ciertas dinámicas que surgieron durante el programa. Estas declaraciones provocaron diferencias entre los tres participantes.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Tras convertirse en el ganador de la tercera temporada del reality, Alejandro Estrada realizó una transmisión en vivo en la que respondió preguntas de sus seguidores sobre la situación con sus excompañeros.

Durante la conversación, el actor explicó que, debido a la forma en que decidió participar en el programa, considera que puede dialogar con cualquier integrante sin inconvenientes.

Alejandro Estrada opinó sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, reconoció que algunas situaciones ocurridas después del reality le han generado malestar.

“Estoy un poco dolido por el tema de lo que sucedió con Tebi y Alexa”, expresó.

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A pesar de ello, dejó claro que conserva sentimientos positivos hacia ambos y que no guarda resentimientos. Además, señaló que todavía existen temas que deben aclararse una vez conozca con mayor detalle todo lo que ocurrió mientras él permanecía aislado dentro de la casa.

El actor indicó que espera sostener un diálogo más tranquilo y profundo con Alexa y Tebi cuando tenga acceso a más información sobre algunos hechos que ocurrieron dentro y fuera del reality.