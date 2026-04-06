Sheila Gándara habla tras el reencuentro de Juanda Caribe y su hija: “es una inseguridad”

Sheila Gándara sigue siendo un tema de conversación en las redes sociales, ya que, tras la final de La casa de los famosos Colombia, los internautas siguen pendientes de qué pasará con ella y con Juanda Caribe, luego de que su relación se terminara durante el reality.

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Por eso mismo, no le han perdido el ojo a ninguno de los dos, para ver si hay alguna interacción entre ellos, pero el humorista ya reapareció en sus redes tras el reencuentro con su hija, Victoria y no se vio nada de Sheila en su publicación.

Sin embargo, por su lado, mientras Juanda estuvo en el programa de la vida en vivo, Gándara se dedicó tiempo a ella misma y se ha hecho retoques estéticos, lo que ha generado reacciones de quienes la quieren ver feliz así soltera.

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Precisamente, en las últimas horas hizo un anuncio en sus redes sobre un nuevo arreglo que se hará en su dentadura, mencionando un dato importante, por lo que es significativo para ella este cambio.

¿Qué dijo Sheila al hablar en sus redes sociales sobre su inseguridad?

Este video causó reacciones porque Sheila Gándara salió hablando tras el regreso de Juanda Caribe a Barranquilla, pero esto no se trata sobre él, ya que la creadora habló de un tema que es importante para ella.

Sheila Gándara sorprendió con fuerte confesión tras el regreso de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Justo, es un clip junto a una doctora, quien le realizará un procedimiento en sus dientes, tanto una intervención de higiene, como estética.

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En lo que dijo Sheila, explicó que su sonrisa es una inseguridad, por lo que a veces le cuesta hablar frente a cámara y sonreír para las fotos.

Sheila Gándara abrió su corazón y habló de inseguridades. (Foto/ Canal RCN)

¿Sheila Gándara mencionó algo sobre el reencuentro de Juanda Caribe con su hija?

Desde que Juanda Caribe volvió a Barranquilla el pasado martes tras La casa de los famosos Colombia, Sheila Gándara sí se ha manifestado en sus redes sociales, pero no hablando de él.

Aún así, ella ha recibido cientos de comentarios en donde le mencionan el tema del humorista y de Mariana Zapata, por un lado, llenándola de críticas, pero por otro, dándole muchas palabras de ánimo, ya que indirectamente ella ha revelado que no fue fácil lo que pasó.