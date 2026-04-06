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Mané Díaz celebró cuatro años junto a Cilenis Marulanda; este fue el emotivo mensaje compartió

Mané Díaz generó conmoción en redes tras celebrar cuatro años de matrimonio con Cilenis Marulanda.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Mané Díaz celebró cuatro años junto a Cilenis Marulanda
Mané Díaz celebró su aniversario junto a Cilenis Marulanda / (Foto de AFP y Freepik)

Mané Díaz volvió a llamar la atención de sus seguidores tras compartir una publicación dedicada a una fecha especial junto a su esposa y madre de Luis Díaz, el futbolista de la selección Colombia.

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¿Qué celebró el papá de Luis Díaz?

Luis Manuel Díaz, conocido como Mané Díaz, utilizó sus redes sociales para compartir una fecha importante en su vida personal. A través de una publicación, el padre del futbolista colombiano celebró su cuarto aniversario de matrimonio junto a Cilenis Marulanda.

¿Qué celebró el papá de Luis Díaz?
Mané Díaz, padre de Luis Díaz, celebró el aniversario con su esposa / (Foto de Freepik)

En las fotografías compartidas se observan distintos momentos de la pareja, incluyendo imágenes de su boda, viajes, encuentros familiares y algunas escenas relacionadas con partidos de la Selección Colombia.

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¿Qué dijo Mané Díaz en sus redes sociales sobre Cilenis Marulanda?

Además de compartir las fotografías, Mané Díaz aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras a su prometida. En su mensaje expresó su agradecimiento por los años que han compartido como esposos y destacó varias de las cualidades que admira en ella.

"Pido a Dios bendiciones, salud, tranquilidad y comprensión. La verdad, ella lo tiene todo. Te amo con mi corazón, te quiero por siempre mi amor", escribió.

Además, manifestó su deseo de que continúen contando con salud, tranquilidad y bienestar, y reiteró el cariño que siente por su esposa, a quien aseguró querer para siempre.

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¿Quién es Cilenis Marulanda, esposa de Mané Díaz?

Cilenis Marulanda es la madre del futbolista Luis Díaz y ha mantenido un perfil reservado durante gran parte de su vida. Sin embargo, con el crecimiento de la carrera deportiva de su hijo, su nombre ha ganado reconocimiento entre los aficionados al fútbol.

Junto a Mané Díaz formó una familia en Barrancas, La Guajira, donde también crecieron sus otros hijos, Roger y Jesús Manuel.

En diferentes entrevistas ha contado que, durante la infancia de Luis Díaz, no siempre estuvo convencida de que el fútbol fuera el camino ideal para él, pues le preocupaban los riesgos que enfrentaba en los partidos cuando era niño.

La reciente celebración de aniversario compartida por Mané Díaz permitió a sus seguidores conocer una faceta más personal de la pareja y recordar algunos de los momentos que han marcado su historia juntos.

¿Quién es Cilenis Marulanda, esposa de Mané Díaz?
Cilenis Marulanda habló de la carrera de Luis Díaz / (Foto de AFP)
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