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Sofía Jaramillo confesó que Alejandro Estrada se ofreció a pagar los daños de su auto

Sofía Jaramillo causó revuelo en redes al confesar que Alejandro Estrada se ofreció a pagar los daños de su carro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo habló del gesto de Alejandro Estrada
Sofía Jaramillo confesó que Alejandro Estrada quiso pagar los daños de su auto. (Foto/ Canal RCN)

Sofía Jaramillo causó revuelo en redes sociales tras hacer una confesión sobre Alejandro Estrada, lo que llevó a ser cuestionada por los internautas.

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En hora de la tarde de este martes 2 de junio, Sofía Jaramillo salió en sus historias de Instagram a contar algo que le ocurrió en los últimos días, por lo que el ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 le ofreció su ayuda.

De hecho, en esta historia están incluidos los supuesto fanáticos del actor, según lo que mencionó la modelo, quien dio le contexto de todo lo que ha ocurrido con el daño de su carro.

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Por eso mismo, causó reacciones, debido a la confesión que hizo sobre el tema, en el cual se involucró Alejandro, pues los detalles que dio Sofía, le generaron críticas en sus mensajes.

¿Por qué Alejandro Estrada se ofreció a pagarle el arreglo del carro de Sofía Jaramillo?

En su cuenta de Instagram, Sofía Jaramillo apareció explicando que, en el hotel se encontró con Alejandro Estrada, quien le dijo que le iba a pagar los daños de su carro.

Sofía Jaramillo confesó que Alejandro Estrada quiso pagar los daños de su auto
Sofía Jaramillo destapó inesperado detalle sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Esto lo dijo el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ya que la modelo comentó que ella cree que quien le dañó su carro fue el fandom del actor, debido a que cuando se acercaron a ella dijeron supuestamente que son el “Team Zorro”.

Es por esto que, Estrada habría asumido la responsabilidad de lo que pasó, además porque ella confesó que, ese fandom le estuvo tirando por lo ocurrido con Tebi en los últimos días de la competencia sobre repartir el premio.

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¿Sofía Jaramillo le pidió dinero a Alejandro Estrada para el arreglo de su auto?

Sofía Jaramillo inició las historias diciendo que el arreglo de su carro ya iba en dos millones y que, estaban mirando si una pieza del auto se salvaba.

Sofía Jaramillo destapó inesperado detalle sobre Alejandro Estrada
Sofía Jaramillo habló del gesto de Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Pero al contar, reveló que ella no le pidió dinero al ganador del reality y que, de hecho, él se enteró de lo sucedido no por su cuenta, sino que alguien más fue quien le informó.

Esto le generó críticas a la modelo, quien fue cuestionada por el ofrecimiento de Alejandro Estrada, pero volvió a ser precisa al confesar que nunca le pidió dinero a él.

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