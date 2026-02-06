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Mariana Zapata lanza comentario sobre Lorena Altamirano: "nunca intentó apagar mi luz"

Mariana Zapata lanzó un directo comentario sobre Lorena Altamirano, con quien compartió dentro de La casa de los famosos.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Comentario de Mariana Zapata sobre su excompañera, Lorena
Mariana Zapata lanzó comentario sobre Lorena Altamirano (Foto de Canal RCN)

Mariana Zapata lanzó un comentario acerca de Lorena Altamirano a través de sus historias de Instagram y los internautas no dudaron en hablar sobre ello.

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¿Mariana Zapata y Lorena Altamirano son amigas?

Tanto Mariana Zapata como Lorena Altamirano son exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2026. Dentro del reality se consolidó una relación amistosa entre ellas, demostrando que compartían ideas y opiniones sobre la competencia.

En muchas ocasiones se pudo ver a las creadoras de contenido compartiendo tiempo juntas; sin embargo, el momento más icónico que protagonizaron fue cuando se unieron para jugarle una broma al resto de sus compañeros dentro de La casa, fingiendo que Mariana le había dado una cachetada a Lorena.

Lorena Altamirano y Mariana Zapata son amigas
Mariana Zapata y Lorena Altamirano tuvieron una gran amistad dentro de La casa (Foto de Canal RCN)

A pesar de todos los momentos que construyeron dentro del reality, los internautas especularon que el fin de la amistad había llegado cuando Lorena Altamirano fue eliminada del reality el domingo 01 de marzo, casi dos meses antes de que Mariana saliera, el 17 de mayo.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Lorena Altamirano?

A través de sus historias de Instagram, Mariana publicó un clip de una pasarela que tuvo con Lorena antes de que ambas fueran eliminadas de la competencia. Sobre el video, puso un comentario sobre lo mucho que su compañera había significado para ella:

Ella nunca intentó apagar mi luz; me ayudó a encenderla

Con esas palabras, Mariana dejó claro que su vínculo con Lorena aún seguía siendo fuerte.

Además, en su siguiente historia, Mariana aprovechó para enviarle un mensaje de cumpleaños a Lorena, ya que el mismo día, la actriz estaba celebrando sus 36 años:

Feliz cumpleaños, mi Lore, Dios te bendiga y que bonito fue coincidir contigo

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¿Qué dijo Lorena sobre el comentario de Mariana?

Lorena, por su lado, reposteó la historia en la que Mariana le deseaba feliz cumpleaños, demostrando que fue importante para ella.

Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento formal, ya que la actriz estaba celebrando su día especial rodeada de naturaleza en los Cerros de Mavicure donde aprovechó para sincerarse de lo feliz que la estaba pasando y donde, además, mencionó que estaba disfrutando con su esposo, Fernando Solorzano.

Lorena habla acerca de lo que dijo Mariana de ella
Lorena Altamirano celebró su cumpleaños número 36 (Foto de Canal RCN)
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