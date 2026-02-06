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Luisa Castro sorprendió al compartir una foto abrazando a un hombre, ¿es Westcol?

Luisa Castro generó intriga al compartir una romántica foto a través de sus historias de Instagram.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Fotografía que publicó Luisa Castro
Luisa Castro sorprendió al compartir una romántica fotografía (Foto de Freepik y AFP/Tommaso Boddi)

La influenciadora Luisa Castro sorprendió a sus fans tras publicar, a través de sus historias de Instagram, una romántica imagen en la que se ve abrazada de un hombre.

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¿Cuál fue la imagen que publicó Luisa Castro?

Luisa Castro ha estado involucrada en múltiples polémicas a lo largo de su trayectoria como influenciadora. Mayormente, sus críticas han tenido que ver con sus relaciones amorosas que ha expuesto públicamente, en las que se encuentran nombres reconocidos en el mundo de la farándula como La Liendra, Reykon y, el más actual, Westcol.

Westcol está en una relación con Luisa Castro
Westcol es la pareja más reciente de la influenciadora Luisa Castro ( Foto de AFP/Tommaso Boddi)

En muchos de los comentarios de sus seguidores, la han tildado de ser infiel, aprovechada, manipuladora, entre muchas otras cosas. Sin embargo, Luisa Castro continúa compartiendo muchas de sus cosas personales a través de sus redes sociales.

Es por ello que, en la noche del lunes 01 de junio, la modelo compartió una romántica foto donde se ve abrazada de un hombre.

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¿El de la foto que compartió Luisa Castro es Westcol?

Las dudas aumentaron entre el público, ya que a la persona que sujetaba a Luisa no se le veía su cara. Sin embargo, los internautas rápidamente identificaron que se trataba de Westcol, gracias a sus característicos tatuajes del cuello.

La fotografía iba acompañada del mensaje “unito más”, por lo que los seguidores de la pereirana reconocieron que estaría celebrando un mes más de relación con su pareja.

La relación de los influenciadores se ha caracterizado por ser llamativa y extravagante, ya que en múltiples ocasiones Westcol ha mencionado lo mucho que le gusta darle regalos lujosos a su novia incluso si a sus seguidores les molesta que lo haga. Por el contrario, Luisa Castro suele subir fotos menos llamativas con su pareja, demostrándole a sus seguidores la otra cara de la relación, más romántica.

Westcol y Luisa Castro son pareja
Luisa Castro ha compartido románticas fotos de su relación (Foto de Frepik)

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¿Cómo inició la relación entre Westcol y Luisa Castro?

La relación entre Westcol y Luisa Castro fue conocida públicamente después de que se filtrara un video en el que estaban actuando de forma muy cercana en Guatapé. Algún tiempo después, el 30 de enero del 2026, el reconocido streamer no dudó en formalizar su relación con la modelo al publicar una fotografía con ella.

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