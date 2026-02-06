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Manuela Gómez se pronunció tras rumores de un supuesto beso con Nicolás Arrieta; ¿los confirmó?

Manuela Gómez llamó la atención al pronunciarse sobre su supuesta cercanía con Nicolás Arrieta tras La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Manuela Gómez se pronunció tras rumores de un supuesto beso con Nicolás Arrieta
Manuela Gómez habló sobre el supuesto beso con Nicolás Arrieta / (Fotos del Canal RCN)

Manuela Gómez volvió a generar conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre los rumores que han surgido alrededor de su relación con Nicolás Arrieta tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

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¿Por qué Manuela Gómez y Nicolás Arrieta llaman la atención en redes?

Desde su participación en La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez y Nicolás Arrieta se convirtieron en una de las duplas más comentadas por los televidentes. Durante la convivencia, varios momentos entre ambos despertaron reacciones entre quienes seguían el programa.

Las conversaciones, los juegos y algunas escenas compartidas dentro de la casa llevaron a que parte de la audiencia especulara sobre una posible atracción entre ellos. Incluso, figuras vinculadas al programa señalaron que parecía existir cierta cercanía.

¿Por qué Manuela Gómez y Nicolás Arrieta llaman la atención en redes?
Así fue la participación de Manuela Gómez y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras finalizar su participación en el reality, Nicolás Arrieta comentó que siempre vio a Manuela como una persona seria y misteriosa. Además, aclaró que las escenas relacionadas con supuestos celos entre ambos hacían parte de la dinámica que surgía dentro del programa.

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¿Qué rumores había sobre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta?

Las especulaciones volvieron a tomar fuerza recientemente a través de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por Manuela Gómez en su cuenta de Instagram.

Durante la interacción, uno de sus seguidores le preguntó directamente si había existido un beso con Nicolás Arrieta. Además, aseguró que, según había escuchado, el creador de contenido supuestamente habría intentado darle un beso.

¿Qué rumores había sobre Manuela Gómez y Nicolás Arrieta?
Manuela Gómez y Nicolás Arrieta generan comentarios en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

La consulta llamó la atención porque retomó uno de los temas más comentados durante y después del reality. Desde entonces, varios internautas han seguido pendientes de cualquier declaración relacionada con la amistad entre ambos.

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¿Qué dijo Manuela Gómez sobre el supuesto beso con Nicolás Arrieta?

Manuela reaccionó con sorpresa ante la pregunta y aseguró que desconocía esa versión. Además, comentó que le llamaba la atención enterarse de ese tipo de comentarios y, entre risas, dejó abierta la discusión al preguntarles a sus seguidores si creían que había existido un beso.

“Vea pues, de lo que uno se entera. ¿Será que hubo o no hubo beso? ¿Ustedes qué opinan?”, cuestionó.

Con estas declaraciones, Manuela no confirmó la existencia de ningún beso con Nicolás Arrieta. Por el contrario, respondió de manera abierta y permitió que sus seguidores participaran en la conversación.

Aunque los rumores continúan circulando en redes, hasta el momento no existe una confirmación por parte de ninguno de los dos. Lo cierto es que su cercanía en La casa de los famosos Colombia sigue siendo motivo de comentarios entre sus seguidores.

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