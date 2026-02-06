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Manuela QM se pronunció tras la aparición de Blessd y Aída Victoria; su mensaje preocupó a sus fans

Manuela QM, pareja de Blessd, sorprendió a sus seguidores tras hablar sobre el momento emocional que atraviesa.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Manuela QM habla de sus emociones en redes
Manuela QM se muestra emocional en sus redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

La aparición de Blessd junto a Aída Victoria Merlano en un video musical volvió a generar conversación en redes sociales.

En medio de los comentarios que surgieron alrededor de este encuentro, una publicación de Manuela QM, pareja del cantante y madre de su futuro hijo, también llamó la atención de los internautas.

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¿Por qué Blessd apareció con Aída Victoria Merlano?

A comienzos de junio de 2026, Blessd y Aída Victoria Merlano sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos en un video musical. El momento generó comentarios debido a las diferencias públicas que ambos protagonizaron en el pasado.

La historia entre los dos se remonta a 2024, cuando Aída Victoria y WestCol terminaron su relación. En medio de la polémica, Blessd, quien mantiene una amistad cercana con el streamer, le aconsejó públicamente "ignorar y negar todo".

¿Qué pasó entre Blessd y Aída Victoria Merlano?
En redes reviven la polémica entre Blessd y Aída Victoria Merlano / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Las declaraciones generaron una respuesta por parte de la creadora de contenido, quien cuestionó las palabras del cantante y afirmó que "Blessd no es ejemplo de nada".

Posteriormente, las indirectas entre ambos continuaron, por lo que su aparición en un mismo proyecto despertó la curiosidad de los fans. Aunque el encuentro se dio en un contexto profesional, muchos usuarios recordaron las polémicas que habían protagonizado años atrás.

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¿Qué dijo Manuela QM, pareja de Blessd, en sus redes sociales?

Mientras los internautas comentaban la participación de Blessd junto a Aída Victoria, Manuela QM compartió un mensaje personal a través de sus historias de Instagram.

La creadora de contenido contó que durante los últimos días se ha sentido más sentimental de lo habitual.

Según explicó, ha llorado con facilidad, ha pensado demasiado incluso en situaciones cotidianas, ha sentido miedo y ha experimentado una sensación que calificó como difícil de describir. También expresó que los días se le han hecho más largos de lo normal.

¿Qué dijo Manuela QM, pareja de Blessd, en sus redes sociales?
Manuela QM habló de sus emociones en redes sociales / (Foto de Freepik)

Sin embargo, aclaró que, pese a esos sentimientos, se siente agradecida por todo lo que está viviendo actualmente. Además, señaló que todos los días ora y le pide a Dios sabiduría para mantenerse firme, continuar trabajando por sus sueños y seguir enfocada en sus metas.

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Manuela también agradeció el respaldo que recibe constantemente por parte de sus seguidores. Según afirmó, ver el apoyo de las personas que siguen su contenido le brinda tranquilidad y motivación para continuar adelante con sus proyectos.

Cabe recordar que actualmente Manuela QM y Blessd esperan la llegada de su primer hijo, una etapa que ambos han compartido con sus fans durante los últimos meses.

Al finalizar su mensaje, la influencer aseguró que vienen nuevos proyectos y expresó nuevamente su cariño hacia quienes la acompañan en redes sociales.

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