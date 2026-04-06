Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara genera polémica con inesperado video tras regreso de Juanda Caribe

Sheila Gándara generó comentarios tras controversial video en medio de la polémica sobre el regreso de Juanda Caribe

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara reaparece con controversial video tras regreso de Juanda Caribe
Sheila Gándara sorprende con polémico video. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara ha ganado popularidad en redes sociales, luego de la polémica que vivió con Juanda Caribe, quien generó un círculo cercano a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

De hecho, la controversia ya se estaba viviendo desde antes, porque salió a la luz un tema personal del humorista y desde ahí, la barranquillera habría decidido tomar distancia, pero todo escaló cuando él empezó a confesar su gusto por la influenciadora.

Desde entonces, todos tiene en la mira a Sheila, para ver si ella menciona algo del tema sobre su relación con el finalista del reality de la vida en vivo, pues regresó a Barranquilla en la noche del martes 2 de junio, tras cuatro meses de estar fuera de casa.

Artículos relacionados

Por eso, el miércoles, publicó cómo vivió el reencuentro con su hija, Victoria, pero en él no hay rastro de Sheila, quien apareció minutos más tarde en sus historias, causando revuelo. Así mismo, los internautas están sorprendidos por la forma en la que ha salido en redes, tras el escándalo.

¿Cuál es el video de Sheila Gándara en el que apareció causando revuelo?

A través de TikTok, Sheila Gándara publicó un video en el que dejó ver el resultado de su intervención estética, en el que le marcaron el abdomen y donde al parecer le habrían hecho más retoques.

Sheila Gándara sorprende con polémico video
Sheila Gándara enciende las redes tras compartir polémico video. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, en el clip, ella escribió “amén a esos 30 minutos sin faja”, usando una canción de Bad Bunny, cantando la frase que dice: “tú estás dura de espalda y más rica de frente”. Después de decir esto, sonríe.

Artículos relacionados

¿Sheila Gándara reaccionó en redes tras el regreso de Juanda Caribe?

Todas las historias o videos que ha compartido Sheila Gándara han sido el centro de comentarios, ya que los internautas están esperando a que diga qué ha pasado con el regreso de Juanda Caribe.

Sheila Gándara enciende las redes tras compartir polémico video
Sheila Gándara reaparece con controversial video tras regreso de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, todo lo que ella comparte, es como una reacción para algunos, quienes leen su comportamiento como que Sheila sigue con lo suyo después de tanta controversia.

En los comentarios de sus posts, no dejan de llegar mensajes preguntándole por el tema o tocando el tema de Juanda y Mariana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que está dolido con Alexa Torrex y Tebi Bernal, esto dijo

Alejandro Estrada habló sobre su amistad con Alexa Torrex y Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia.

Reconocida celebridad rompió el silencio sobre su orientación tras casarse con un hombre: ¿quién? Talento internacional

Reconocida celebridad rompió el silencio sobre su orientación tras casarse con un hombre: ¿quién?

“Somos esposos”: famoso confirmó su boda junto a un hombre tras foto que sacó a la luz dándose un beso.

Andrés Gómez, esposo de Beba, se pronunció tras rumores de discusión Talento nacional

Esposo de Beba se pronunció tras rumores de discusión; su mensaje dio de qué hablar

Andrés Gómez, esposo de Beba, compartió un contundente mensaje en redes sociales luego de que surgieran rumores sobre su relación.

Lo más superlike

Alejandro Estrada hizo fuerte confesión sobre su ingreso a La casa de los famosos Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló la razón de querer estar en La casa de los famosos: “es la revancha”

Alejandro Estrada causó reacciones al responder que quiso participar en La casa de los famosos Colombia por “una revancha”.

Shakira habla de su solteria Shakira

Shakira reveló cómo está su vida sentimental y a qué dedica sus días

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha? Viral

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”