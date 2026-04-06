Sheila Gándara genera polémica con inesperado video tras regreso de Juanda Caribe

Sheila Gándara ha ganado popularidad en redes sociales, luego de la polémica que vivió con Juanda Caribe, quien generó un círculo cercano a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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De hecho, la controversia ya se estaba viviendo desde antes, porque salió a la luz un tema personal del humorista y desde ahí, la barranquillera habría decidido tomar distancia, pero todo escaló cuando él empezó a confesar su gusto por la influenciadora.

Desde entonces, todos tiene en la mira a Sheila, para ver si ella menciona algo del tema sobre su relación con el finalista del reality de la vida en vivo, pues regresó a Barranquilla en la noche del martes 2 de junio, tras cuatro meses de estar fuera de casa.

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Por eso, el miércoles, publicó cómo vivió el reencuentro con su hija, Victoria, pero en él no hay rastro de Sheila, quien apareció minutos más tarde en sus historias, causando revuelo. Así mismo, los internautas están sorprendidos por la forma en la que ha salido en redes, tras el escándalo.

¿Cuál es el video de Sheila Gándara en el que apareció causando revuelo?

A través de TikTok, Sheila Gándara publicó un video en el que dejó ver el resultado de su intervención estética, en el que le marcaron el abdomen y donde al parecer le habrían hecho más retoques.

Sheila Gándara enciende las redes tras compartir polémico video. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, en el clip, ella escribió “amén a esos 30 minutos sin faja”, usando una canción de Bad Bunny, cantando la frase que dice: “tú estás dura de espalda y más rica de frente”. Después de decir esto, sonríe.

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¿Sheila Gándara reaccionó en redes tras el regreso de Juanda Caribe?

Todas las historias o videos que ha compartido Sheila Gándara han sido el centro de comentarios, ya que los internautas están esperando a que diga qué ha pasado con el regreso de Juanda Caribe.

Sheila Gándara reaparece con controversial video tras regreso de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, todo lo que ella comparte, es como una reacción para algunos, quienes leen su comportamiento como que Sheila sigue con lo suyo después de tanta controversia.

En los comentarios de sus posts, no dejan de llegar mensajes preguntándole por el tema o tocando el tema de Juanda y Mariana.