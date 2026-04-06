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Alejandro Estrada asumirá los daños del carro de Sofía Jaramillo: esta sería la millonaria suma

Alejandro Estrada causó revuelo al confesar cuánto cuesta el arreglo de los daños que sufrió el carro de Sofía Jaramillo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada confirmó que asumirá daños al carro de Sofía Jaramillo
Alejandro Estrada asumirá los daños del carro de Sofía Jaramillo / (Foto de Canal RCN)

La situación relacionada con el carro de Sofía Jaramillo sigue dando de qué hablar. Esta vez fue Alejandro Estrada quien decidió contar su versión de los hechos y aclarar por qué se comprometió a asumir los gastos de la reparación.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre los daños al carro de Sofía Jaramillo?

Durante una entrevista, Alejandro Estrada fue consultado sobre el caso que involucra el vehículo de Sofía Jaramillo y aseguró que conoció los detalles de lo ocurrido después del evento realizado por el canal.

Según explicó, las recomendaciones para los participantes eran llegar mediante el transporte dispuesto por la producción. Sin embargo, Sofía Jaramillo habría decidido movilizarse en su propio vehículo.

Al llegar al lugar, la modelo encontró una situación que, de acuerdo con Estrada, no debía ocurrir. El actor relató que había un grupo de seguidores identificado “Team Zorro” y que, presuntamente, se produjo un daño en una de las partes del automóvil.

“Le dañaron la tapa de la gasolina o algo así”, comentó.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre los daños al carro de Sofía Jaramillo?
Alejandro Estrada habló sobre los daños al carro de Sofía Jaramillo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

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¿Por qué Alejandro Estrada decidió pagar los daños del vehículo?

En la misma entrevista, Alejandro Estrada confirmó que asumirá los gastos relacionados con la reparación del carro.

El actor explicó que, tras revisar lo sucedido, decidió responder por los daños. Incluso afirmó que le solicitó a Sofía Jaramillo enviar la factura correspondiente para cubrir el valor de la reparación.

“Ya vi bien qué fue y nada, pásame la factura”, le dijo.

¿Por qué Alejandro Estrada decidió pagar los daños del vehículo?
Alejandro Estrada decidió pagar los daños del vehículo de Sofía Jaramillo / (Foto del Canal RCN)

Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes hacen parte del denominado “Team Zorro”, pidiéndoles evitar comportamientos que puedan afectar a otras personas o generar situaciones similares en el futuro.

Las declaraciones coinciden con lo que había contado previamente Sofía Jaramillo en sus redes sociales, donde aseguró que la iniciativa de asumir los gastos surgió directamente de Alejandro Estrada.

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¿Cuánto costaría el arreglo del carro de Sofía Jaramillo?

Hasta el momento no se conoce el valor definitivo de la reparación. Sin embargo, Sofía Jaramillo había comentado anteriormente que los gastos ya superaban los dos millones de pesos mientras se evaluaba el estado de algunas piezas del vehículo.

Durante la entrevista también hubo espacio para las bromas. Cuando le preguntaron a Alejandro Estrada qué ocurriría si el valor de la factura fuera mucho más alto de lo esperado, el actor respondió entre risas que en ese caso solicitaría una nueva cotización.

Por ahora, el proceso de reparación continúa y se espera conocer el costo final de los daños. Entretanto, las declaraciones del actor han servido para aclarar cómo ocurrieron los hechos y cuál será su participación en la solución de la situación reportada por Sofía Jaramillo.

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