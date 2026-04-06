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Alejandro Estrada reveló que está dolido con Alexa Torrex y Tebi Bernal, esto dijo

Alejandro Estrada habló sobre su amistad con Alexa Torrex y Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alejandro Estrada habló sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada se confesó sobre la polémica situación que está pasando entre él y sus excompañeros Alexa Torrex y Tebi Bernal, con quienes había creado una amistad en La casa de los famosos Colombia, reality en el que logró ser victorioso y llevarse los 400 millones de pesos colombianos.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Los famosos protagonizaron una controversia los últimos días del reality luego de que la cucuteña decidiera ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada y no de Tebi Bernal, razón por la que se generó algunos inconvenientes entre ellos.

alejandro estrada habla sobre la amistad con alexa torrex

Sin embargo, poco después lograron reconciliarse e incluso acordaron repartir el premio si alguno de los dos llegaba a ganar el programa.

Una vez se terminó el reality, Alejandro Estrada reveló en entrevistas que había decidido no compartir el premio como lo habían acordado luego de analizarlo con su equipo de trabajo; además de lanzar algunos comentarios sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex destacando que no sabía si podía tener una amistad con ellos afuera de La casa de los famosos Colombia y que por ahora había optado por distanciarse de ellos.

Dicha situación generó malestar en sus excompañeros y fanáticos, generando opiniones divididas en redes sociales.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

El cucuteño realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, y allí lo interrogaron sobre 'Los especialistas', como se hacían llamar en el reality, a lo que él detalló que por ahora, seguirá distanciado de ellos, pues no le gustó enterarse de muchas cosas afuera de la competencia.

Alejandro estrada habla sobre su amistad con tebi bernal

"Estoy un poco dolido por el tema de lo que sucedió con Tebi y Alexa, pero yo los quiero, realmente los quiero por lo que viví adentro, los quiero y mucho y sé que eventualmente o aspiro y espero poder tener una conversación con ellos más sólida cuando yo ya haya entendido el contexto de muchas cosas y me haya tomado mi tiempo", dijo.

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Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar entre ellos y si volverán a ser amigos o si dicha relación de terminó del todo.

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