¿Dónde ver Pa' Quererte? La novela del Canal RCN volvió y ahora tiene una microserie que pocos conocen
La historia de Mauricio Reina regresó a la pantalla del Canal RCN y ahora cuenta con contenido adicional digital.
La exitosa producción Pa' Quererteregresó a la pantalla del Canal RCN para acompañar a los televidentes en el horario estelar.
¿Dónde ver Pa' Quererte del Canal RCN y sus capítulos completos?
La historia, que logró conectar con miles de hogares colombianos desde su estreno, volvió a emitirse de lunes a viernes a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN, logrando que las nuevas generaciones conozcan a sus personajes y que quienes ya la disfrutaron puedan revivir algunos de sus más recordados momentos.
Además de su regreso a la televisión, la producción también cuenta con otras alternativas para quienes no lograron ver en pantalla el capítulo.
Por esta razón, los televidentes que siguen la historia de la inesperada paternidad de Mauricio tienen diferentes opciones para mantenerse al día.
Los seguidores pueden disfrutar de Pa' Quererte a través de la señal del Canal RCN de lunes a viernes a las 8 de la noche. Además, los capítulos completos se pueden ver mediante la aplicación del Canal y a través de YouTube.
¿Dónde ver Pa' Quererte La Microserie y de qué se trata?
Junto con el regreso de la producción también fue lanzada Pa' Quererte La Microserie, una versión creada especialmente para contenido corto en dispositivos móviles.
Esta propuesta presenta una narrativa vertical enfocada en la historia de Mauricio Reina e Isa. Cada episodio tiene una duración máxima de tres minutos y está pensado para quienes buscan formatos ágiles y fáciles de consumir durante el día.
Desde el 1 de junio se publican tres nuevos episodios diarios a través de la aplicación oficial del Canal RCN.
De esta manera, los seguidores de Pa' Quererte cuentan actualmente con varias opciones para disfrutar la historia, ya sea a través de la televisión tradicional o mediante formatos diseñados para el entorno digital.
¿De qué se trata Pa' Quererte? Es la historia de Mauricio Reina, un diseñador de modas cuya vida cambia por completo cuando descubre que tiene una hija llamada Isabel. A partir de ese momento, enfrenta nuevos retos relacionados con la paternidad, las relaciones familiares y los cambios que llegan a su vida personal.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike