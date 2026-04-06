Lucca enterneció al responder cuántos años tiene con su tierna voz y así reaccionó La Segura

Lucca, el hijo de La Segura, causó furor en los millones de seguidores de la creadora de contenido caleña luego de protagonizar un tierno momento.

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¿Qué respondió Lucca cuando La Segura le preguntó cuántos años tiene?

Como bien conocen sus seguidores, desde su nacimiento el pequeño se ha convertido en uno de los protagonistas de las publicaciones que comparten tanto La Segura como Ignacio Baladán en sus redes sociales.

En abril de este año, Lucca celebró su primer cumpleaños con una fiesta que reunió a familiares y amigos cercanos.

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Desde entonces, la pareja de influencer han continuado compartiendo algunos momentos de su crecimiento con los millones de seguidores que tienen ambos.

Lucca sorprendió a La Segura tras pronuncar una palabra que emocionó a muchos. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, La Segura mostró un momento junto a su pequeño hijo mientras descansa en un sofá. En video, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió hacerle una pregunta al pequeño que terminó enterneciendo a sus seguidores.

“¿Cuántos años tiene mi bebé?”, le preguntó La Segura. Ante esto, Lucca respondió “uno”, a su manera y con la forma de hablar propia de su edad.

Por lo que la pequeña palabra que pronunció Lucca generó de inmediato la reacción en La Segura quien expresó su emoción con un pequeño grito.

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Y como era de esperarse, los ‘me gustas’ y los comentarios empezaron a aparecer tras ver el tierno momento entre La Segura y su pequeño hijo.

¿Qué reacciones generó la palabra que dijo Lucca, hijo de La Segura?

Muchos seguidores aseguraron que reprodujeron varias veces el video para volver a escuchar la dulce voz del pequeño.

“Yo repitiendo el video varias veces, qué lindo escuchar su voz”, escribió una usuaria en esta red social.

Lucca sorprendió a La Segura tras pronuncar una palabra que emocionó a muchos. (Foto: Canal RCN)

El video que fue compartido por Ignacio Baladán, esposo de La Segura y padre de Lucca, quien además decidió responder a los mensajes que dejaron los internautas.

Entre las respuestas que más llamaron la atención estuvo la que hizo a una persona que comentó: “La Segura la amo”. Ante esto, Ignacio respondió con emojis de risa.

Otro usuario escribió: “Es muy inteligente”, comentario al que Ignacio reaccionó respondiendo: “Se creció el muchacho”.

Asimismo, otra seguidora comentó: “Hay qué ternura... Me encanta repetir el video varias veces”, mensaje que también recibió respuesta por parte del uruguayo, quien respondió con un “siii”.