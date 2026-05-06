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Alejandro Estrada lanzó comentario alusivo a Miguel Melfi tras La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Alejandro Estrada causó revuelo en redes sociales luego de lanzar un comentario que muchos fans relacionaron con Miguel Melfi.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejandro Estrada sorprendió con mensaje que muchos relacionaron con Miguel Melfi
Alejandro Estrada sorprendió con mensaje que muchos relacionaron con Miguel Melfi. (Foto Canal RCN).

Con el final de La casa de los famosos Colombia y su victoria dentro de la competencia, Alejandro Estrada se ha mantenido activo en las redes sociales, especialmente ahora que ya tiene control sobre sus cuentas oficiales. En una reciente aparición, el reconocido actor causó revuelo al lanzar un comentario que muchos relacionaron a Miguel Melfi.

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¿Quién es Miguel Melfi?

Miguel Melfi fue exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde coincidió con Nataly Umaña, esposa de Alejandro Estrada, con quien tuvo un polémico romance.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña.
Alejandro Estrada y Nataly Umaña. (Foto Canal RCN).

En aquella temporada, el reconocido actor ingresó a la casa mediante la dinámica de “Congelado”, en la que los participantes no pueden moverse mientras la persona invitada por El Jefe entra.

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En ese encuentro, Estrada se dirigió únicamente a Nataly para dejarle claro que su relación ya no continuaba y que su romance con Melfi, participante de origen panameño, podía seguir sin inconvenientes. Además, le regresó el anillo de matrimonio y luego se retiró.

Nataly Umaña y Miguel Melfi.
Nataly Umaña y Miguel Melfi. (Foto Canal RCN).

En redes sociales, este momento sigue siendo uno de los más comentados de la temporada por la carga emocional que generó y el impacto que tuvo dentro y fuera del reality.

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¿Cuál fue el comentario de Alejandro Estrada que internautas relacionaron con Melfi?

Ahora bien, durante un reciente en vivo realizado por medio su cuenta oficial de Tiktok en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandro Estrada aprovechó el comentario de una fanática panameña para expresar que años atrás tenía un inconveniente con aquel país, pero que ya había hecho las pases.

“Panamá también me sigue y me quiere, pero bueno, yo a Panamá no la llevaba tan en la buena al principio, ustedes entenderán, jaja, pero luego me di cuenta de que había que ir soltando todo y terminé soltando; ahora soy un panameño más”

Precisamente este comentario fue interpretado por mucho como una mención indirecta a la experiencia que tuvo que vivir a raíz de la relación que su exesposa tuvo con Miguel Melfi dentro del reality de la vida real.

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