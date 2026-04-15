Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, se pronunció por primera vez por medio de sus redes sociales sobre el secuestro del que fue víctima a finales del 2025, generando gran intriga entre sus seguidores. En su mensaje, el joven dejó abierta la incógnita sobre su posible regreso al Cauca, territorio colombiano en el que ocurrieron los hechos.

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¿Qué se sabe del secuestro y posterior liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja fueron privados de su libertad desde el 18 de noviembre de 2025 tras ser interceptados por dos vehículos y una motocicleta cuando se trasladaban de Popayán al Valle del Cauca, allí los obligaron a desviar su ruta y se les perdió el rastro hasta este 2 de diciembre, fecha en la que fueron rescatados.

Hijo de Giovanny Ayala fue liberado. | Foto: Buen Día, Colombia

Según información revelada por el director general de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón, el rescate de los dos jóvenes se cuadró entre el Gaula con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Comandos Jungla, y se logró con total éxito.

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¿Miguel Ayala volverá a presentarse en vivo en el Cauca tras su secuestro?

Ahora bien, cuatro meses después de haber sido rescatado, Miguel Ayala habló por primera vez a través de sus redes sociales sobre sus intenciones de volver a presentarse en vivo en el Cauca, territorio en el que vivió esta lamentable experiencia que lo tuvo privado de la libertad durante dos semanas.

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Esto luego de que uno de sus seguidores se mostrara insistente en saber al respecto. Sin embargo, el joven artista fue enfático en mencionar que, aunque ya ha brindado entrevistas a medios de comunicación nunca lo ha hablado en sus redes sociales y que por tal razón planea hacer un video en el que contará su experiencia y su decisión frente a si regresará o no a este lugar.

¿Cómo se confirmó la liberación de Miguel Ayala? | Foto: Canal RCN