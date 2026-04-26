Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió accidente de tránsito: así quedó el carro

En las últimas horas el nombre de Sebastián Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala se ha empezado a apoderar de las tendencias luego de revelarse que sufrió un accidente de tránsito.

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¿Cómo fue el accidente del hijo de Giovanny Ayala?

El también cantante Sebastián Ayala vivió un angustiante momento recientemente tras sufrir un accidente de tránsito mientras se desplazaba hacia su finca.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven artista perdió el control del vehículo luego de que este patinara en la vía, lo que provocó que terminara volcándose y saliéndose de la carretera.

El joven cantante, que poco a poco ha venido consolidando su camino en la música popular, había compartido a través de sus historias un video antes de arrancar y en donde mostraba su vehículo: "Fuimonos".

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¿Cómo se encuentra Sebastián Ayala tras accidente de tránsito?

El único video hasta el momento del accidente ha generado preocupación entre los seguidores y amigos del joven cantante y su padre, quienes rápidamente reaccionaron al conocer lo sucedido.

Afortunadamente, según se conoció, el accidente quedó en un gran susto, ya que Sebastián Ayala salió ileso y no presentó lesiones de gravedad tras el percance. Al parecer, solo se registraron daños únicamente en la camioneta de alta gama.

Hijo de Giovanny Ayala sufrió accidente de tránsito. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué ha dicho Giovanny Ayala tras el accidente de su hijo?

Hasta el momento, ni el cantante ni su padre se han pronunciado en detalle sobre el incidente, aunque la noticia ha generado alivio entre quienes siguen de cerca su carrera, destacando que el desenlace no pasó a mayores.

Se espera que el joven cantante se pronuncie en las próximas horas para dar detalles del accidente y de su estado de salud.

Cabe recordar que, el cantante Giovanny Ayala a finales del 2025 también sufrió un inconveniente con otro de sus hijos, Miguel Ayala, quien fue secuestrado.