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Famoso arquero perdió el control en pleno partido y noqueó a rival: VIDEO

En video quedó captado el momento en que famoso arquero atacó a rival tras ser expulsado: piden que no vuelva a jugar.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Esteban Andrada fue expulsado tras ser golpeado
Esteban Andrada reaccionó de mala forma tras tarjeta roja. (Fotos AFP: Juan MABROMATA y Freepik)

El fútbol se ha visto eclipsado tras un bochornoso episodio protagonizado por un famoso arquero, quien perdió el control en pleno partido y terminó agrediendo a un rival, desatando una pelea generalizada en el campo.

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¿Cuál es el video del ataque de un arquero a un rival?

El incidente ocurrió luego que el arquero argentino Esteban Andrada recibiera su segunda tarjeta amarilla luego de empujar a un rival al borde del área, lo que significó su expulsión.

Sin embargo, lejos de abandonar el terreno de juego tras la decisión del árbitro, el portero reaccionó de manera aireada y se dirigió hacia su oponente, Alan Pulido, a quien le propinó un golp* directo al rostro.

La agresión provocó una trifulca inmediata entre jugadores de ambos equipos, elevando la tensión en los minutos finales del encuentro.

El árbitro tuvo que intervenir y mostró tarjetas rojas adicionales a otros futbolistas involucrados en el altercado, entre ellos Dani Tasende y Daniel Jiménez López.

Sin embargo, este hecho ha sido duramente criticado por la prensa y entidades deportivas y el video se ha hecho viral.

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¿Qué reacciones ha provocado el ataque del arquero Esteban Andrada?

El episodio generó una ola de críticas en la prensa deportiva. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del analista MisterChip, quien no dudó en cuestionar la continuidad del jugador.

“Esteban Andrada no puede volver a jugar un partido de fútbol. Ha agredido de forma salvaje y cobarde a un rival. Espero que el Real Zaragoza le muestre la puerta de salida hoy mismo”, escribió.

Esteban Andrada atacó a compañero
Esteban Andrada es viral por ataque a compañero. (AFP: Stu Forster)

Tras lo ocurrido, el Real Zaragoza rechazó contundentemente la conducta del arquero mediante un comunicado oficial.

“Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible”, señaló la institución.

Ahora, el caso será revisado por las autoridades disciplinarias, que podrían imponer sanciones severas. Este tipo de comportamientos suele derivar en suspensiones prolongadas, dependiendo de la gravedad de la agresión y del informe arbitral.

Por su parte, el entrenador David Navarro también se refirió al incidente en rueda de prensa, dejando clara su desaprobación.

“Hay líneas que no se pueden traspasar. No solo como profesionales, sino también como seres humanos (…) Lo mejor es pedir disculpas y no darle más vueltas”, afirmó.

El lamentable episodio vuelve a abrir el debate sobre la conducta de los jugadores dentro del campo y las sanciones ejemplares que deben imponerse para evitar que situaciones como esta se repitan.

Esteban Andrada atacó a compañero
Esteban Andrada es viral por ataque a compañero.
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