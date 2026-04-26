Marcelo Cezán y Carla Giraldo empezaron la gala del 26 de abril con una 'bombita' al anunciar que la siguiente semana regresará un exparticipante a La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué revelaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán en la gala del 26 de abril sobre exparticipante que regresará?

Los presentadores de La casa de los famosos Colombia 3 sorprendieron a los televidentes al inicio de la gala al anunciar que el Jefe tendrá un aliado en la semana del top 8 de la competencia.

Esta recta final de La casa de los famosos Colombia cada día se pone mejor y el Jefe sigue sorprendiendo a los participantes y televidentes con dinámicas y visitas.

Precisamente, según confirmaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán en la semana del top 8 de la competencia un exparticipante volverá a revolucionar por completo la dinámica y con varios personajes.

El Jefe de La casa de los famosos tendrá un aliado en la semana del top 8. (Fotos Canal RCN)

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¿Cuál es el exparticipante que regresará a La casa de los famosos Colombia 3?

Carla y Marcelo confirmaron en la gala en vivo que el Jefe tendrá como invitado durante esta semana al exparticipante Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como Alerta.

El comediante hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia en donde logró conquistar al público y a sus compañeros con diferentes personajes.

Alerta llegará en esta nueva semana tras la reciente visita de Karina García, según lo confirmado por los presentadores, el humorista tiene la misión de revolucionar la competencia y también meterle esa chispa de diversión que lo caracteriza.

Alerta volverá a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

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¿Cuándo estará Alerta a La casa de los famosos Colombia 3?

El ingreso de Juan Ricardo Lozano a La casa de los famosos Colombia 3 se dará durante el transcurso de la semana y los participantes no se esperan esta sorpresiva visita.

Cabe resaltar que, la última invitada a la competencia fue la exparticipante Karina García, quien estuvo compartiendo con los participantes durante varios días en los que ayudó a consolidar algunos 'shippeos' y atracciones.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y para que estés al tanto de todo lo que pasa no te pierdas el 24/7 a través de la App del Canal RCN.