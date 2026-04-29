Yina Calderón sorprende al salir en defensa de Aida Victoria Merlano: esto dijo

Durante los últimos días ha habido un gran revuelo en redes, debido a las críticas que ha recibido Aida Victoria Merlano tras supuestas revelaciones de la creadora de contenido conocida como ‘La Blanquita’.

De acuerdo con la influenciadora caleña, la barranquillera habría tenido actitudes cuestionables con ella en un viaje a Roma y eso lo expuso públicamente, lo que ha generado bastante controversia.

Sin embargo, días de tantos comentarios hacia Aida, Yina Calderón rompe el silencio y sorprende con las palabras con las que se refirió hacia ella, dejando saber cómo es la empresaria fuera de las redes sociales.

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Lo que dijo, pone en tela de juicio todo lo que habría mencionado La blanquita y desde entonces, Merlano tendría el beneficio de la duda.

¿Qué dijo Yina Calderón al defender a Aida Victoria Merlano?

A través de sus historias en Instagram, el pasado martes 28 de abril, Yina Calderón genero gran sorpresa al salir en defensa de Aida Victoria Merlano.

La defensa de Yina Calderón a Aida Victoria. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la huilense confesó que la barranquillera no es lo que están diciendo en redes sociales, ya que reveló un día en el que ella le ofreció su ayuda cuando estuvo en Medellín.

Según el relato de Calderón, Merlano le ofreció estadía en su casa los días que fuera necesario y que, las veces que han salido, ella se ha ofrecido a pagar lo que consumen, por eso, Yina dice que no cree en la historia de La Blanquita.

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De hecho, en las mismas historias, grabó a su madre y le preguntó cómo la trató Aida cuando ella estuvo en uno de sus invitaciones y la señora respondió que la barranquillera es una gran persona que trata bien a los demás.

¿Qué dijo La Blanquita sobre Aida Victoria Merlano?

La Blanquita expuso que Aida Victoria Merlano no se había portado bien con ella en un viaje a Europa, porque, supuestamente, se estaban hospedando en el mismo lugar y prácticamente, según ella, la barranquillera la sacó del sitio.

Yina Calderón prende la polémica al salir en defensa de Aida Victoria. (Foto: Canal RCN)

Los detalles que se saben es que Merlano había dicho que ya tenía que entregar el sitio en donde se quedaron y por eso despachó a la caleña, aunque todavía les quedaba una noche allí.

Esto, es lo que dice Yina que no cree y, además, le sugiere a los internautas que no crean tan fácil en lo que dice La Blanquita, más porque hay algo en ella que, supuestamente la hace dudar de lo que ha dicho.