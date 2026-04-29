Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprende al salir en defensa de Aida Victoria Merlano: esto dijo

Yina Calderón puso en tela de juicio lo que ha dicho La Blanquita sobre Aida Victoria Merlano y sale en su defensa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón prende la polémica al salir en defensa de Aida Victoria
Yina Calderón respalda a Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

Durante los últimos días ha habido un gran revuelo en redes, debido a las críticas que ha recibido Aida Victoria Merlano tras supuestas revelaciones de la creadora de contenido conocida como ‘La Blanquita’.

Artículos relacionados

De acuerdo con la influenciadora caleña, la barranquillera habría tenido actitudes cuestionables con ella en un viaje a Roma y eso lo expuso públicamente, lo que ha generado bastante controversia.

Sin embargo, días de tantos comentarios hacia Aida, Yina Calderón rompe el silencio y sorprende con las palabras con las que se refirió hacia ella, dejando saber cómo es la empresaria fuera de las redes sociales.

Artículos relacionados

Lo que dijo, pone en tela de juicio todo lo que habría mencionado La blanquita y desde entonces, Merlano tendría el beneficio de la duda.

¿Qué dijo Yina Calderón al defender a Aida Victoria Merlano?

A través de sus historias en Instagram, el pasado martes 28 de abril, Yina Calderón genero gran sorpresa al salir en defensa de Aida Victoria Merlano.

Yina Calderón respalda a Aida Victoria Merlano
La defensa de Yina Calderón a Aida Victoria. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la huilense confesó que la barranquillera no es lo que están diciendo en redes sociales, ya que reveló un día en el que ella le ofreció su ayuda cuando estuvo en Medellín.

Según el relato de Calderón, Merlano le ofreció estadía en su casa los días que fuera necesario y que, las veces que han salido, ella se ha ofrecido a pagar lo que consumen, por eso, Yina dice que no cree en la historia de La Blanquita.

Artículos relacionados

De hecho, en las mismas historias, grabó a su madre y le preguntó cómo la trató Aida cuando ella estuvo en uno de sus invitaciones y la señora respondió que la barranquillera es una gran persona que trata bien a los demás.

¿Qué dijo La Blanquita sobre Aida Victoria Merlano?

La Blanquita expuso que Aida Victoria Merlano no se había portado bien con ella en un viaje a Europa, porque, supuestamente, se estaban hospedando en el mismo lugar y prácticamente, según ella, la barranquillera la sacó del sitio.

La defensa de Yina Calderón a Aida Victoria
Yina Calderón prende la polémica al salir en defensa de Aida Victoria. (Foto: Canal RCN)

Los detalles que se saben es que Merlano había dicho que ya tenía que entregar el sitio en donde se quedaron y por eso despachó a la caleña, aunque todavía les quedaba una noche allí.

Esto, es lo que dice Yina que no cree y, además, le sugiere a los internautas que no crean tan fácil en lo que dice La Blanquita, más porque hay algo en ella que, supuestamente la hace dudar de lo que ha dicho.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo causó revuelo tras solicitar ser la jefe de campaña de Tebi Bernal: ¿qué le dijeron?

Descubre aquí qué dijo Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sobre Tebi Bernal.

Juanse Laverde se hace un impresionante cambio. Talento nacional

Juanse Laverde sorprendió con su cambio de look; así luce el cantante tras su radical transformación

Juanse Laverde sorprendió con cabello corto y rubio, reflejando un estilo más rudo que marca el inicio de nuevos proyectos.

La frutinovela de Juanda Caribe con Mariana que desata reacciones La casa de los famosos

Recrean frutinovela de Juanda Caribe diciéndole a Mariana que quiere que su hija sea como ella

Revuelo en redes sociales tras la frutinovela recreada con Juanda Caribe coqueteando con Mariana Zapata usando a su hija.

Lo más superlike

Sheila Gándara lanzó indirecta tras las declaraciones de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia Juanda Caribe

Sheila Gándara lanzó fuerte mensaje en medio de la polémica con Juanda Caribe: “Descarado”

Sheila Gándara usó a Ana del Castillo para enviar sorpresivo mensaje en medio de su polémica con Juanda Caribe.

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO

Impactantes imágenes: así quedó el carro de cantante de reality tras fatal accidente Viral

Salen a la luz impactantes fotos del accidente de reconocido cantante: así quedó el carro

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico Salud

Señales silenciosas del Parkinson que muchas personas no reconocen a tiempo: ¿cuáles son?

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar