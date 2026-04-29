Recrean frutinovela de Juanda Caribe diciéndole a Mariana que quiere que su hija sea como ella

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada está dando de qué hablar, pues algunos participantes han tenido actitudes que han sido cuestionadas por los televidentes y seguidores del programa de la vida en vivo.

Por un lado, está Tebi Bernal y Alexa Torrex, quienes resultaron enrededados tras un shippeo falso y por supuesto, eso terminó con sus relaciones afuera de la competencia, ya que lo que inicio siendo un juego, resultó pasando de verdad.

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Y por el otro, está Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes han estado muy cercanos últimamente, pues esto ha desatado todas las críticas, ya que el humorista tenía su esposa esperando por él, pero esto ya no es así.

Tras polémicas situaciones entre ambos participantes, los internautas decidieron recrear una de sus escenas más comentadas para hacer una frutinovela.

¿Cuál es la frutinovela que hicieron de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

A través de redes sociales ha circulado la frutinovela de Juanda Caribe y Mariana Zapata, justo cuando él le dice a su compañera de La casa de los famosos Colombia 2026, que quiere que su hija al crecer sea como ella.

La frutinovela de Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

En la vida real sí sucedió eso, pues el humorista expresó eso cuando dijo que iba a estar a su lado en la competencia, pasara lo que pasara.

De hecho, Sheila reaccionó en Twitter respondiendo al video que “primero mu3rta”.

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Mientras que, en al frutinovela, la ex de Juanda dice que él ya cruzó los límites al mencionar a su hija y que ya no le aguantaría ni una más.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Directamente, Sheila Gándara confesó en su canal de difusión que no se ha sentido bien, pero debe continuar por su hija.

La frutinovela de Juanda Caribe con Mariana que desata reacciones. (Foto: Canal RCN)

Pero así mismo, ha dejado comentarios en las redes en donde en donde reveló que Mariana Zapata y Juanda Caribe son tal para cual y que su ex, fue quien habría ocasionado que su embarazo fuera de alto riesgo.

De esa misma manera, Sheila ha usado las plataformas digitales para desahogarse a través de su contenido, desmintiendo que estaría comiendo palomitas mientras ve todo lo que hace el humorista en la casa de los famosos, porque eso fue lo que confeso él.