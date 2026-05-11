Alexa Torrex sorprendió a su mamá con enorme caja de regalos en el Día de la Madre

Alexa Torrex sorprendió a su mamá en el Día de la Madre al entregarle una enorme caja llena de regalos que ganó durante su participación en La casa de los famosos Colombia, un detalle que dividió opiniones en redes sociales.

¿Qué regalos le dio Alexa Torrex a su mamá por el Día de la madre?

El pasado domingo 10 de mayo se llevó a cabo la celebración del Día de la madre, pero no fue sino hasta este lunes que Alexa Torrex compartió con todos sus seguidores el regalo que le dio a su mamá en este día especial.

El regalo de Alexa Torrex a su mamá en el Día de la Madre dejó a todos sorprendidos. (Foto Canal RCN).

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alexa Torrex compartió la reacción de su mamá al ver la cantidad de regalos que le dio por el Día de la madre.

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Pues según se aprecia en el audiovisual, la joven influenciadora le entregó a su mamá una enorme caja de cartón en forma de regalo que en su interior contenía decena de objetos que logró ganar a lo largo de su participación en La casa de los famosos Colombia y que iban destinados exclusivamente para ella.

Así fue la enorme sorpresa que Alexa Torrex preparó para su mamá en su día. (Foto Canal RCN).

Entre los obsequios se encontraron diversos objetos para hacer ejercicio, además de accesorios para el cuidado del cabello, así como también bolsos deportivos para poder empacar sus pertenencias.

¿Por qué Alexa Torrex es criticada en redes tras regalos del Día de la Madre?

La actitud de Alexa frente a varios objetos de la caja, que decidió quedarse para ella pese a que había mencionado que todo era para su mamá, generó opiniones divididas entre los internautas.

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“¿Pero qué le regalaste entonces, bebé?”, “Solo dio cosas de ejercicio”, “No le regaló nada a su mamá, ella quería el cepillo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Sin embargo, Alexa fue clara al mencionar anteriormente que esos obsequios hacían parte de los premios que ganó exclusivamente para su mamá dentro de la competencia y aseguró que el verdadero regalo del Día de la Madre se lo entregaría más adelante durante el día.