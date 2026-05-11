Alexa Torrex sorprendió al reencontrarse con Karola tras salir de La casa de los famosos

Alexa Torrex volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un inesperado acercamiento con Karola Alcendra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia con quien protagonizó varios enfrentamientos dentro de la competencia.

El reencuentro tomó por sorpresa a muchos usuarios en redes sociales, especialmente porque durante el reality ambas tuvieron diferencias, discusiones y momentos de tensión que hicieron pensar que fuera del programa no tendrían ningún tipo de relación.

Sin embargo, tras la salida de Alexa del reality, la situación parece haber cambiado.

Alexa Torrex y Karola dejaron atrás sus peleas y sorprendieron en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Alexa sobre Karola?

A través de sus historias de Instagram, Alexa Torrex publicó una captura de pantalla de una videollamada junto a Karola Alcendra.

La creadora de contenido acompañó la imagen con el mensaje:

“Echando chisme con la bffa jajajjaja, se viene el dembow”.

La publicación rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios por parte de seguidores del programa, quienes no esperaban ver a las dos exparticipantes compartiendo nuevamente después de todo lo ocurrido dentro de la casa.

Muchos usuarios incluso recordaron algunas de las fuertes discusiones que ambas tuvieron durante la competencia y se preguntaron si finalmente dejaron atrás sus diferencias.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara sorprendió al mostrarse hospitalizada tras días desaparecida: ¿qué le pasó?

¿Qué dijo Alexa sobre el reencuentro con Karola?

Luego de las reacciones que provocó la publicación, Alexa decidió pronunciarse en redes sociales para aclarar cómo está actualmente su relación con Karola.

Por medio de X, la creadora de contenido aseguró que su juego dentro de La casa de los famosos Colombia ya terminó, aunque dejó claro que continúa apoyando a algunos participantes como Tebi Bernal y Alejandro Estrada.

Además, explicó que poco a poco comenzará a reencontrarse con varios de sus excompañeros del reality, especialmente con quienes logró tener una mejor convivencia o no terminó con conflictos fuertes.

Alexa también defendió a Karola de algunos comentarios negativos y aseguró que, dentro de la competencia, fueron pocas las personas que realmente “hicieron contenido” y aportaron al desarrollo del programa, dejando entrever que considera a la cartagenera una de ellas.

Las declaraciones generaron nuevas reacciones en redes, donde muchos seguidores ahora esperan ver una posible amistad entre ambas fuera del reality.