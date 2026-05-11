Karola y Edivein dividieron opiniones tras dejarse ver muy juntos en RD: “Los planes contigo”

Karola volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de aparecer en un video junto a Edivein durante su viaje por República Dominicana.

¿Por qué Karola y Eidevin recibieron criticas tras aparecer juntos?

Karola aparece luciendo un vestido amarillo acompañado de un accesorio en la cabeza de flor, mientras que Edivein viste una camisa negra, pantalón blanco y su característico sombrero vueltiao.

En el video, ambos aparecen compartiendo en un lugar turístico mientras recrean el audio de la canción ‘Mis planes contigo’ lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios por el pedazo de la letra que usaron.

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Eidevin y Karola se les ve abrazados mientras se escuchan frases como: “Te quiero de amante, de novio, de mejor amigo” y luego “No sabes los planes tan bellos que tengo contigo”.

Karola fue blanco de críticas luego de dejarse ver con Edivein

Como era de esperarse los comentarios comenzaron a aparecer por la relación que tendrían los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Entre los comentarios se encontraban algunos como: “Se ven lindos”, “Ella migajera y él súper económico” y “El pana se ve económicamente económico”.

Otros usuarios también aprovecharon para recordaron lo ocurrido entre ellos durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Karola y Edivein en La casa de los famosos Colombia?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Edivein inicialmente estuvo en medio de un ‘shippeo’ con Mariana Zapata.

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Sin embargo, luego de que las cosas no avanzaran entre ellos y de que Karola mostrara interés en él dentro de la competencia de convivencia, ambos comenzaron a compartir más tiempo juntos.

Tras la salida del programa, no se tenía claridad sobre si habían continuado con su amistad o si realmente estaban iniciando una relación sentimental fuera de La casa de los famosos.

Karola fue blanco de críticas luego de dejarse ver con Edivein

No obstante, este nuevo video volvió a despertar rumores entre los seguidores quienes en su mayoría los quisiera ver en una relación sentimental tras La casa de los famosos.

En medio del viaje de Edivein a República Dominicana también han circulado otros videos en los que aparece Jay Torres compartiendo con ellos, detalle que ha dejado a varios seguidores confundidos sobre si entre Karola y Edivein solo existiría una amistad.