En las últimas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido músico colombiano que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, quien demostró su gran habilidad en el campo artístico.

Así también, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes lo han admirado por el importante legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional, quien se destacó por ser un reconocido artista en la región caribe colombiana.

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¿Quién fue el reconocido artista colombiano que falleció en las últimas horas?

Así se confrimó el fallecimiento de Gregorio ‘Goyo’ Almeida. | Foto: Freepik

Uno de los importantes artistas más destacados en el folclor colombiano fue Gregorio Almeida, "Compay Goyo", quien no solo demostró su gran talento al ser uno de los integrantes de la agrupación musical ‘Los Gaiteros de San Jacinto’, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla en donde expresaron las siguientes palabras:



“Hoy el folclor de nuestra tierra calla un instante para despedir a un gigante. El maestro Gregorio Almeida, "Compay Goyo", guachero mayor, alma de Soplaviento y pilar eterno de los legendarios Gaiteros de San Jacinto, ha partido al cielo de la gaita, dejando un silencio que ningún instrumento podrá llenar”, agregó la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.

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En medio de esa desafortunada noticia, varios colegas y allegados a Gregorio ‘Goyo’ Almeida lo han recordado con cariño, pues, demostró que la música fue una de sus principales fuentes de inspiración durante su carrera.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Gregorio ‘Goyo’ Almeida a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¿Cuál fue el importante legado que dejó Gregorio ‘Goyo’ Almeida? | Foto: Freepik

Recordemos que Gregorio ‘Goyo’ Almeida se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser parte de una reconocida agrupación musical en la que tuvo la oportunidad en demostrar su creatividad y gran habilidad en el campo artístico.

Así también, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla resaltó varios de los logros que adquirió a lo largo de su trayectoria profesional: