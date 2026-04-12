Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido artista en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido artista colombiano que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido músico colombiano que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, quien demostró su gran habilidad en el campo artístico.

Así también, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes lo han admirado por el importante legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional, quien se destacó por ser un reconocido artista en la región caribe colombiana.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido artista colombiano que falleció en las últimas horas?

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?
Así se confrimó el fallecimiento de Gregorio ‘Goyo’ Almeida. | Foto: Freepik

Uno de los importantes artistas más destacados en el folclor colombiano fue Gregorio Almeida, "Compay Goyo", quien no solo demostró su gran talento al ser uno de los integrantes de la agrupación musical ‘Los Gaiteros de San Jacinto’, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Facebook de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla en donde expresaron las siguientes palabras:

“Hoy el folclor de nuestra tierra calla un instante para despedir a un gigante. El maestro Gregorio Almeida, "Compay Goyo", guachero mayor, alma de Soplaviento y pilar eterno de los legendarios Gaiteros de San Jacinto, ha partido al cielo de la gaita, dejando un silencio que ningún instrumento podrá llenar”, agregó la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla.

Artículos relacionados

En medio de esa desafortunada noticia, varios colegas y allegados a Gregorio ‘Goyo’ Almeida lo han recordado con cariño, pues, demostró que la música fue una de sus principales fuentes de inspiración durante su carrera.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Gregorio ‘Goyo’ Almeida a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¡Duelo en Colombia! Falleció reconocido artista de manera inesperada: ¿quién fue?
¿Cuál fue el importante legado que dejó Gregorio ‘Goyo’ Almeida? | Foto: Freepik

Recordemos que Gregorio ‘Goyo’ Almeida se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en ser parte de una reconocida agrupación musical en la que tuvo la oportunidad en demostrar su creatividad y gran habilidad en el campo artístico.

Así también, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla resaltó varios de los logros que adquirió a lo largo de su trayectoria profesional:

“Su legado es monumental: Integrante fundamental de Los Gaiteros de San Jacinto, agrupación reconocida con el Grammy Latino y galardonada en las Olimpiadas de México. Representante digno de Soplaviento en los escenarios del mundo, llevando en alto la música del Canal del Dique. Tesoro vivo humano del folclor del Caribe, referente de autenticidad y resistencia cultural”, dice el reciente comunicado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá Talento nacional

Nelson Velásquez festeja 25 años con un concierto en Bogotá, ¿cuándo? ¿dónde?

El cantante vallenato hará un concierto de seis horas en el Movistar Arena, con invitados y recorrido musical.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Tras su llegada a Colombia, Jhonny Rivera contó varios detalles sobre su luna de miel con Jenny López.

Una semana marcada por lanzamientos Fonseca

Morat, Fonseca y Kany García consolidan su impacto global con nuevos hitos, conoce más

Los artistas consolidan su impacto global con logros en Coachella, giras internacionales y nuevos lanzamientos.

Lo más superlike

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal respondió ante rumores de “infidelidad”: ¿qué reveló? La casa de los famosos

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal respondió ante rumores de “infidelidad”: ¿qué reveló?

Novia de Tebi Bernal aparece en video con Juan David Zapata tras varios rumores de una supuesta infidelidad.

Marcelo Cezán es presentador de La casa de los famosos Colombia. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán protagoniza viral momento en La casa de los famosos: bailó con un maniquí

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"

Futbolista brasileño será papá a los 19 años: anuncio se volvió viral en redes Viral

Reconocido futbolista brasileño será papá por primera vez: así fue el anuncio

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos