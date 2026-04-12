Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal respondió ante rumores de “infidelidad”: ¿qué reveló?
Novia de Tebi Bernal aparece en video con Juan David Zapata tras varios rumores de una supuesta infidelidad.
Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con todos los acontecimientos que han llevado a cabo los participantes.
Por el momento, uno de los participantes que más ha acaparado la atención mediática en las distintas plataformas digitales ha sido Tebi Bernal, quien ha tenido algunos polémicos comentarios mediante la competencia.
Así también, Alejandra Salguero, su actual pareja sentimental, ha acaparado la atención mediática tras aparecer en un video con Juan David Zapata tras algunos rumores de una supuesta infidelidad.
¿Qué dijo Alejandra Salguero novia de Tebi Bernal tras supuestos rumores de “infidelidad”?
En los últimos días, el nombre de Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales tras supuestos rumores circulados en redes sociales sobre una “supuesta” infidelidad.
En medio de esta situación, Alejandra compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 47 mil seguidores un video con el creador de contenido digital Juan David Zapata, quien hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, en donde expresó las siguientes palabras:
“Acá estoy saliendo de la iglesia y obviamente con mi mozo”, agregó Alejandra Slguero.
Posteriormente, Juan David Zapata aprovechó la oportunidad para compartir su postura al respecto, dejando en evidencia, entre risas, lo siguiente:
“Me conseguí una buena mujer”, agregó Juan David Zapata
En medio de este video, una gran variedad de internautas se ha sorprendido con el especial vínculo que tiene Alejandra con Juan David, pues se refleja que tienen una buena amistad y les respondieron de manera indirecta a los internautas tras los rumores en que supuestamente la mujer le fue “infiel” a Tebi.
¿Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal lo dejó de seguir en sus redes?
En medio de los rumores que circulan en redes sociales sobre Alejandra Salguero, muchos internautas se dieron cuenta que la mujer dejó de seguir a Tebi Bernal de su cuenta oficial de Instagram.
Aunque por el momento Alejandra ha confirmado haber terminado con Tebi, los navegantes han generado diversas opiniones al respecto.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike