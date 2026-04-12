Sara Uribe lanzó dura frase que sería contra Fredy Guarín: “Quisiera borrar cosas de mi pasado”

Sara Uribe se sinceró con sus seguidores en redes sociales e hizo una confesión que muchos asociaron a su historia de amor con Fredy Guarín, que en su momento fue una de las más mediáticas de la farándula colombiana.

¿Cuál fue la dura frase de Sara Uribe que sería una indirecta contra su expareja Fredy Guarín?

La modelo, presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia activó la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, donde suma 7 millones de seguidores y allí habló sin tapujos del tema.

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Uribe habló de la fuerte conexión que tiene con su hijo Jacobo y de cómo ser madre le cambió la vida por completo.

A raíz del comentario que hizo un internauta, donde hablaba del valor de los hijos, la antioqueña decidió contar su propia experiencia como mamá de Jacobo Guarín, quien es fruto de una relación llena de altibajos con Fredy Guarín.

Si te contara que muchas veces quisiera borrar cosas de mi pasado, no haberme cruzado con personas, no haber estado en algunos lugares… no… Pero después digo: si no hubiera pasado por todas esas cosas, tampoco hubiera conocido lo maravilloso que tengo ahora, que es mi hijo, al ser más maravilloso que yo he podido conocer en la faz de la tierra. Así que a él también le debo todo

Las palabras de Uribe, donde hace clara referencia a su hijo, de inmediato fueron asociadas a su historia con Fredy Guarín. Y es que, en su momento, la paisa fue señalada de ser la tercera en discordia entre el exfutbolista y su esposa de ese entonces, Andreina Fiallo.

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Uribe, incluso, decidió dejar todo en Colombia e irse a vivir a China para estar cerca de Guarín. Pero poco después del nacimiento del menor, Sara y Fredy terminaron su relación sentimental y más adelante la modelo confesaría lo afectada que quedó por esa situación.

¿Sara Uribe tuvo una relación amorosa con un exparticipante de La casa de los famosos?

Desde entonces, la exprotagonista ha preferido mantener en reserva su vida amorosa, de hecho, no se la ha conocido una nueva pareja, al menos, de forma pública. La decisión de la paisa obedecería a que prefiere alejar del escarnio público lo relacionado con los asuntos del corazón.

Recientemente, en medio de su participación en La casa de los famosos, se conoció que Sara intentó tener una relación seria con Jay Torres, quien también era habitante, pero las cosas no prosperaron.

Sara Uribe y Jay Torres se conocieron antes de La casa de los famosos, e intentaron tener una relación seria. (Foto Canal RCN)

Sara y Jay se conocieron en la grabación de un video musical del puertorriqueño, y hasta conversaron más allá de los laboral o profesional, pero el noviazgo nunca llegó a afianzarse y tomaron rumbos distintos.

Posteriormente, en La casa de los famosos, Uribe y Torres hablaron de ese tema y la paisa dejó entrever que el cantante nunca dio el paso definitivo para que el amor fluyera entre ambos.

¿Qué pasó entre Sara Uribe y Fredy Guarín y por qué terminaron?

La relación de Fredy Guarín y Sara Uribe duró casi dos años, pero todo acabó por decisión de la modelo y presentadora. En una ocasión, en medio de una entrevista, Uribe reveló que los comportamientos del exjugador la cansaron y la llevaron a ponerle punto final a la relación.

“Traté de soltar a una pareja, pues lo ayudaba y estaba para él y yo me empecé a debilitar. Yo ya no tenía sueños ni inspiraciones”, afirmó la exparticipante de la casa más famosa de todas.

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Hoy en día, la tranquilidad irradia entre Sara y Fredy. El exfutbolista y la modelo mantienen una relación cercana por su hijo Jacobo y están decididos a alcanzar sus propios sueños y aspiraciones con rumbos distintos, pero siempre pensando en el bienestar del pequeño fruto de su amor.