Desde hace algunas semanas, el nombre de Kika Nieto, quien es una reconocida creadora de contenido digital y una de las presentadoras de ‘Mujeres sin filtro’, una producción del Canal RCN se ha convertido en tendencia tras la especial propuesta de matrimonio que vivió durante el programa en vivo.

Tras varios días de gran expectativa, Kika Nieto reapareció en sus redes sociales con la emotiva noticia en la que reveló que ya se casó junto al amor de su vida a través de varias fotografías compartidas.

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¿Cómo fue la boda de Kika Nieto tras confesarlo en sus redes sociales?

Así fue la boda por lo civil de Kika Nieto y Diego Barajas. | Foto: Canal RCN

En horas de la mañana este domingo 12 de abril, Kika Nieto publicó una ráfaga de fotografías mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores que tuvo la oportunidad de casarse por lo civil, expresando las siguientes palabras:

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“Hola, cónyuge, qué rico una vida a tu lado, estoy lista: boda oficial, -6 días y contando”, agregó Kika Nieto.

En las fotografías se refleja que Kika Nieta atravesó por uno de los momentos más importantes de su vida por su reciente boda por lo civil, pues en varias de las fotografías se evidencia que tuvo la oportunidad de contar con la presencia de importantes miembros de su familia.

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Así también, se evidencia que dio un importante paso en estos momentos de su vida, pues, se casó en una notaria en donde consolidó su formal matrimonio con su esposo, aunque la ceremonia de la boda se llevará a cabo en los próximos seis días.

En varios comentarios de la publicación, reconocidas personas que hacen parte del entretenimiento colombiano como Flavia Dos Santos, Marce La Recicladora y varios internautas, le enviaron emotivos mensajes tras la importante decisión que tomó para su vida.

¿Quién es Diego Barajas, el esposo de Kika Nieto? | Foto: Canal RCN

¿Quién es el hombre con el que se casó Kika Nieto?

Ante la noticia que compartió Kika Nieto revelando que se casó, varios de sus seguidores se han preguntado sobre la identidad sobre el hombre con el que se casó.

El nombre de Diego Felipe Barajas, es un reconocido empresario colombiano, quien en la actualidad cuenta con más de 29 mil seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram en la que no solo comparte algunas anécdotas de su vida, sino que también, se refleja lo profesional que es.