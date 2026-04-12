Karina García sorprendió a Yaya con millonario regalo y le dejó indirecta a José Rodríguez

Yaya Muñoz cumplió años y una de las sorpresas que recibió provino de Karina García. La actual panelista de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? “rompió el marrano” y le dio un lujoso regalo a su amiga.

¿Cuál fue el lujoso regalo con el que Karina García sorprendió a Yaya Muñoz?

En redes sociales, Yaya compartió su felicidad y agradecimiento por el obsequio que le dio la exparticipante de La casa de los famosos, pero en medio de la charla que tuvieron también salió a relucir la reciente relación amorosa que tuvo Yaya.

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El video muestra el momento exacto en el que Karina le entrega a Yaya su regalo; se trata un espectacular collar de diamantes. Muñoz, al tenerlo en sus manos, no podía creerlo.

“Amiga, esto es con demasiado amor, te amo. Te mereces lo mejor de este planeta entero y recuerda decirle no al 50/50. Feliz cumpleaños”, dijo Karina antes de decirle a Yaya que abriera los ojos para que observara con detalle su regalo.

La presentadora, que también hizo parte de La casa de los famosos, tomó en sus manos el lujoso collar, mientras hacía comentarios de incredulidad y sorpresa. “No me lo creo. Amiga gracias por mi regalo”, dijo, por su parte, Yaya.

“¿Son diamantes?”, preguntó Yaya, a lo que Karina respondió sin dudar, incluso, le dijo que tenía un certificado que comprobaba la autenticidad y calidad de la joya.

Yaya Muñoz quedó impresionada con el collar de diamantes que le regaló Karina García. Fotos: RCN

Además de ese momento, Yaya dejó ver parte de lo que fue su celebración de cumpleaños. Una grabación muestra a Karina junto a su pareja, Kris R, y su hija mayor Isabella Vargas.

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Muñoz, antes de brindar ante los invitados, destacó que las personas que se encontraban en ese lugar eran las que realmente consideraba importantes y especiales.



Posteriormente, Karina lanzó un nuevo comentario que en su momento causó polémica entre Yaya y José Rodríguez. “No más 50/50, ¡no!”, expresó García, a lo que Yaya respondió, entre risas, que le gustaría encontrar a un “hombre proveedor”.

“Los hombres abundantes llegan a mi vida”, dijo la presentadora antes soplar las velas de cumpleaños.

¿Yaya Muñoz volvió con José Rodríguez, exhabitante de La casa de los famosos Colombia?

Este mensaje y esta celebración acabarían por completo los rumores de una supuesta reconciliación con José Rodríguez. La versión tomó fuerza en los últimos días, por lo que Muñoz no dudó en reaccionar en redes.

Ante la posibilidad de volver con José, Yaya fue contundente y, aunque no lo mencionó directamente, expresó que no le gustaría volver al pasado.

La reacción se dio a través de un audio que se ha hecho viral en redes sociales y en el que se escucha: “¿Volverías al pasado?”, a lo que la otra voz responde: “¿A son de qué? ¿A buscar qué? Y la primera voz dice ¿No volvería?”, y luego concluye la otra voz con un “jamás”.

Yaya Muñoz reaccionó en redes sociales a rumores de reconcilación con José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Los rumores de reconciliación se despertaron a partir de un video que publicó en su cuenta de TikTok, José Rodríguez. En él, aparece el entrenador personal disfrutando de la playa y del calor del paisaje. Días antes, Yaya Muñoz había compartido contenido desde una playa que, según indicó, corresponde a San Andrés.

A partir de esto, surgieron comentarios, donde varios internautas señalaron la posibilidad de que ambos estuvieran en el mismo lugar con reacciones como: “Que casualidad que los dos están en el mar” o “esa volvió con José”.

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Sin embargo, el hecho de que Yaya haya celebrado su cumpleaños sin José y el comentario de Karina García sobre los 50/50, confirmarían que todo se trató de un rumor y en los planes, al menos de Muñoz, no estaría volver con el exhabitante de La casa.