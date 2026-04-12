En los últimos días, se han llevado a cabo una gran variedad de inesperados acontecimientos presentados en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en donde los participantes han vivido diversos momentos.

Uno de los momentos más controversiales en el reality fue el reciente enfrentamiento que Eidevin López tuvo con Alejandro Estrada, pues, tuvieron un aparente inconveniente físico el cual hizo que El Jefe tomara importantes decisiones.

Por ello, el público tomó la decisión de que Eidevin fuera expulsado de la competencia tras la decisión de las votaciones. Así también, Jahennys, una de sus hermanas, se pronunció al respecto en sus redes acerca de cómo se encuentra.

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¿Quién es la hermana de Eidevon López que ha compartido detalles acerca de cómo se encuentra tras su expulsión?

Así fue la visita de Jahennys a Eidevon López en el congelado de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace varias semanas, Jahennys, una de las hermanas de Eidevin aprovechó la oportunidad para asistir a una sección de “congelados” en La casa de los famosos Colombia, en donde lo visitó junto a su bella hija.

En medio de esta situación, Eidevin se quebró en llanto al ver que su hermana y sobrina lo reconfortaron durante la sección de “congelados”, recibiendo un importante apoyo de su parte.

Con base en esto, Eidevin se reconfortó al ver a dos de las personas más importantes de su vida en la competencia, pues, sintió agradecimiento tras varias semanas sin ver a su familia.

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Sin embargo, Jahennys se expresó públicamente en sus redes sociales acerca de cómo se encuentra su hermano tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia tras la decisión que tomó el público en medio de un enfrentamiento con Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Jahennys, hermana de Eidevin López tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Jahennys públicamente sobre cómo se encuentra su hermano. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Jahennys, una de las hermanas de Eidevin, se expresó mediante su cuenta oficial de Instagram acerca de la expulsión del influenciador, detallando las siguientes palabras:

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