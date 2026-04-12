Una llamativa imagen se registró este sábado de fiesta en La casa de los famosos Colombia. Tebi Bernal no habría estado muy contento al ver la conexión entre Alexa Torrex y el cantante Montano.

¿Tebi Bernal se puso celoso al ver a Alexa Torrex muy cerca del cantante Montano?

Los famosos lucieron atuendos propios de la cultura griega, por lo que el blanco fue el color que más predominó. Distintos looks salieron a relucir en la noche en la que los habitantes tratan de relajarse un poco y dejar atrás las presiones del juego.

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Montano fue uno de los grandes invitados. El joven artista encantó a los participantes con sus canciones y su voz, pero también protagonizó un momento que las redes sociales no pasaron por alto.

En un momento de la fiesta, Montano canta cerca de Alexa Torrex e interpreta las letras con mucho sentimiento; y mientras todo eso pasaba, Tebi Bernal no perdía de vista a la cucuteña.

En redes sociales se han viralizado los gestos de Tebi mientras Montano le cantaba a Alexa. El deportista demuestra una aparente incomodidad y su rostro es el de pocos amigos.



El hecho no trascendió más allá de los gestos de Tebi, pero sí dejó en evidencia de nuevo la conexión romántica que existiría entre Torrex y Bernal. Para los internautas es claro que Tebi no se sentía muy a gusto al ver al artista tan cerca de la creadora de contenido. Prueba de eso es que posteriormente la invita a bailar, como tratando de tenerla cerca.

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Los acercamientos amorosos de Alexa Torrex y Tebi Bernal han generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales. Lo que habría empezado como un simple juego, ha tomado un tono más serio poco a poco.

¿Cuál es la situación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Todo empezó cuando Tebi aseguró que se estaba enamorando de Alexa. Al escuchar eso, la cucuteña apenas se sonrió, pero a raíz de eso han aumentado las charlas y los acercamientos entre ambos.

Por ahora, ambos han puesto límites y han tratado de controlar sus emociones, dado que hay personas que los esperan afuera, sin embargo, nada está dicho entre esta pareja.

Alexa Torrex desatado distintas reacciones por sus acercamientos en La casa de los famosos.

Marilyn Patiño, por ejemplo, al abandonar La casa de los famosos Colombia por segunda vez dio su opinión de lo que ha visto entre Tebi y Alexa y sorprendió al afirmar que la cucuteña está “tragada” del deportista.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tienen parejas fuera de La casa de los famosos?

Antes de entrar a La casa de los famosos, Alexa recibió una propuesta de matrimonio por parte de su novio, Jhorman Toloza. Tebi, por su parte, retomó una relación sentimental con Alejandra Salguero.

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Al ser consultados por lo que pasa con los habitantes, Alejandra afirmó que, aunque entiende que su novio se encuentra inmerso en medio de una competencia, no está dispuesta a tolerarlo todo y hay ciertos límites que no se pueden cruzar. Jhorman, entre tanto, ha dicho que sigue firme con Alexa y no le dio importancia al hecho de que la cucuteña haya terminado la relación desde La casa de los famosos.