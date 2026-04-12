Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, publicó un llamativo mensaje en redes sociales en medio de los fuertes enfrentamientos que se han agudizado en La casa de los famosos Colombia entre el barranquillero y Alejandro Estrada.

¿Cuál fue el nuevo mensaje que publicó la esposa de Juanda Caribe y que sería una indirecta sobre él?

Sheila publicó un mensaje con un tono reflexivo, pero que también podría ser una indirecta por la situación que vive con Juanda y que seguramente tendrá que enfrentar cuando el comediante deje el reality.

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El mensaje en cuestión habla de la tensión a la que está sometida una persona en un momento en particular, además, de la presión con la que convive la mente cuando se está a punto de tomar decisiones importantes.

Hay cosas que una intenta sostener con la cabeza, explicarlas, justificarlas, darles otra oportunidad. Pero el cuerpo, el cuerpo no negocia. El cuerpo se tensa, se cansa, se apaga. Se siente incómodo en lugares donde ya no pertenece, aunque vos insistas en quedarte un rato más. Porque a veces no es que no entiendas, es que no quieres aceptar. Y mientras tu mente busca razones para quedarse, tu cuerpo ya empezó a despedirse

El revelador mensaje podría ser una nueva indirecta por la situación que vive con Juanda Caribe y que ha desatado miles de reacciones, mientras el barranquillero sigue compitiendo en la casa más famosa de todas e ignorando todo lo que pasa afuera.

¿Qué dijo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, sobre las desilusiones amorosas?

Días atrás, Sheila Gándara ya había compartido unas palabras sobre las decepciones amorosas y generó revuelo por lo que dijo.

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Dañar el corazón de alguien no es un accidente, es una decisión. No es cierto que no sabían que te lastimaban… la gente siempre sabe lo que hace”, expresó sin mencionar a nadie, aunque mucho lo asociaron con Juanda Caribe.

Posteriormente, la esposa del influenciador barranquillero sorprendió al hacer un video en el que habló directamente sobre las relaciones de pareja, lo que muchos interpretaron como una indirecta, luego de que el participante de La casa de los famosos le enviara un mensaje de amor.

Sheila Gándara ya ha hecho varias publicaciones en redes sociales sobre su aparente desilusión amorosa. Foto: RCN

“En toda relación hay límites no negociables. Los límites son esos acuerdos que tienen en pareja, pero los no negociables son esos que en ninguna circunstancia vas a aceptar”, dijo en medio de la grabación compartida en sus redes sociales.

A medida que ha pasado el tiempo, Sheila ha empezado a hablar más abiertamente de su situación amorosa y, aunque ha preferido no mencionar directamente a Juanda, sí ha dejado entrever que está afectada por el supuesto engaño de él.

Lo cierto es que todo empeoró para la pareja días después de la visita que, justamente, ella le hizo a Juanda en La casa de los famosos. Tras aquel momento, Caribe quedó contento y tranquilo, pero no imaginó lo que ocurriría días después.

Juanda Caribe deberá enfrentar lo que ocurre con su relación amorosa al salir de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Unos chats que salieron a la luz no dejaron bien parado al locutor, pero por ahora no puede hacer nada y hasta que salga de La casa de los famosos tendrá que apersonarse de todo.

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En definitiva, las redes sociales se han convertido en una puerta de escape y desahogo para Sheila Gándara, pues cada vez son más sus publicaciones enfocadas en la aparente desilusión que estaría sufriendo por Juanda Caribe.