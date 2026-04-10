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Juanda Caribe sacó a la luz una carta que le escribió a Eidevin López tras su expulsión: ¿qué dice?

Tras la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos, Juanda Caribe sacó a la luz una carta que le escribió al verse afectado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe sacó a la luz una carta que le escribió a Eidevin López tras su expulsión: ¿qué dice?
¿Cuál fue la carta que Juanda Caribe sacó a la luz de Eidevin López? | Foto: Canal RCN

El nombre de Eidevin López se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras el enfrentamiento que tuvo junto a Alejandro Estrada en el que hubo un cruce de opiniones, incluso, se escaló la situación a una leve rivalidad física.

La decisión fue principalmente tomada por parte del público mediante las votaciones, pues, El Jefe se encargó de tomar una inesperada decisión tras el cruce de opiniones que se pasó entre ambos famosos.

Por su parte, uno de los famosos que más afectado se ha visto es Juanda Caribe, quien tuvo la oportunidad de construir una especial amistad junto a Eidevin y sacó a la luz una carta que le escribió hace varias semanas.

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¿Cuál fue la carta que sacó a la luz Juanda Caribe tras la reciente expulsión de Eidevin López?

Juanda Caribe sacó a la luz una carta que le escribió a Eidevin López tras su expulsión: ¿qué dice?
Juanda Caribe se expresó entre llanto a eliminación de Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Juanda Caribe tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos junto a Eidevin López, no solo porque compartían gustos en común, en especial, por ser de la región caribe de Colombia, sino que también, por el formato que ambos crearon mediante sus redes sociales.

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Tras la reciente expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe abrió su corazón en frente de una de las cámaras y sacó a la luz una carta que le escribió a su amigo hace varias semanas.

La carta fue escrita hace varios días en medio de una dinámica que realizaron las celebridades en donde tuvieron la oportunidad de expresarse mediante palabras hacia alguno de sus compañeros y, aunque Juanda prefirió mantenerse en silencio, la compartió públicamente hace pocas horas, la cual dice lo siguiente:

“Llave eres un man especial, tienes mucho talento, de seguro te espera un gran futuro con éxito y prosperidad. Recuerda ser siempre tú”, agregó Juanda Caribe en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue la razón por la que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe sacó a la luz una carta que le escribió a Eidevin López tras su expulsión: ¿qué dice?
¿Cuál fue la razón por la que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

La razón principal por la que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia se debió a causa de un enfrentamiento físico que tuvo con Alejandro Estrada a quien le tocó el rostro y él reaccionó con un leve empuj#n.

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Por este motivo, el público tomó la decisión mediante votaciones que Eidevin fuera expulsado de la competencia mediante las votaciones.

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