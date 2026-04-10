Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Camilo Trujillo lazó controversial comentario tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos

Camilo Trujillo sorprendió al referirse a la reciente expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Camilo Trujillo reaccionó tras la expulsión de La casa de los famosos Colombia
Camilo Trujillo hizo un curioso comentario tras la expulsión de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Camilo Trujillo, exparticipante de segunda temporada de La casa de los famosos Colombia sorprendió al referirse a la reciente expulsión de Eidevin López con un controversial comentario.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Camilo Trujillo reaccionó a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos?

El exparticipante comentó una de las publicaciones que hizo el Canal RCN en el que revelaba las reacciones de los participantes al conocer la decisión del público y que dejó a fuera a Eidevin de La casa.

En el video se evidenciaban todas las reacciones que tuvieron los participantes de la temporada luego de que Carla Giraldo, diera la noticia que por su parte Alejandro Estrada y Alexa se abrazaron.

Artículos relacionados

Mientras que para los de Calma no lo tomaron nada bien la decisión, y es que tras el reciente enfrentamiento que tuvieron los dos actores, el Jefe decidió que fuera el público quien tomará la decisión, en la que podrían salir los dos, o uno de ellos.

Camilo Trujillo presume romántico video con misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
Foto: Canal RCN

Tras una intensa votación, Eidevin, recibió el mayor porcentaje del parte del público y quedó expulsado de La casa de los famosos Colombia.

Luego de ver las reacciones, Camilo Trujillo no se quedó callado y decidió pronunciarse de inmediato y mostrar su postura y apoyo a unos de los participantes.

¿Qué dijo Camilo Trujillo tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Sin dejar duda, Camilo Trujillo mostró su postura a quién de los participantes de esta tercera temporada le brinda su apoyo, y como lo dejó ver, es para Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

“Alejo sos el mejor. Quiero a los costeños, pero ese Eidevin no representa a ningún costeño”, fueron sus palabras generando una ola de reacciones.

Camilo Trujillo presume romántico video con misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
Foto: Canal RCN

Como era esperarse los usuarios reaccionaron con otros comentarios apoyando su comentario y haciendo referencia al comportamiento que se estaba evidenciando en Eidevin.

“Eidevin no era así, pero las malas influencias lo volvieron agresivo; cambió totalmente su forma de ser”, fue una de las reacciones tras el comentario de Camilo Trujillo.

Por supuesto, no faltaron los mensajes sobre la participación que tuvo Camilo en la segunda temporada, en los que compararon su enemistad con Altafulla y lo que pasó.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál? La casa de los famosos

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?

Tras ser expulsado, Eidevin López reaparece en redes con una foto e internautas opinan si le declaró su amor a Karola.

Valentino rompe el silencio tras expulsión de Eidevin. La casa de los famosos

Valentino leyó el juego tras la expulsión de Eidevin y confesó “ser los malos del juego”

Valentino Lázaro hizo su análisis tras la expulsión de Eidevin López y leyó que Calma está siendo el equipo menos querido.

Esposa de Juanda Caribe lanzó fuerte indirecta tras una posible decisión sobre su relación con el participante de La casa. Juanda Caribe

Esposa de Juanda Caribe reaparece con un controversial mensaje en sus redes: “otra mentira más”

Esposa de Juanda Caribe lanzó fuerte indirecta tras tomar posible decisión sobre su relación con el participante de La casa.

Lo más superlike

Reconocida influencer es hospitalizada y su hijo lanza preocupante mensaje Influencers

Hospitalizan a reconocida influencer y su hijo lanza angustioso mensaje: "Recen por mi mamá"

La hospitalización de una reconocida influencer prendió las alarmas luego del angustioso mensaje de su hijo pidiendo oraciones.

Así habló Yaya Muñoz de su nueva relación y confirmó que está enamorada Yaya Muñoz

Yaya Muñoz rompe el silencio sobre su nueva relación y confirma que está enamorada: ¿de quién?

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”? Ryan Castro

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”?

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos