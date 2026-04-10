Camilo Trujillo lazó controversial comentario tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos

Camilo Trujillo, exparticipante de segunda temporada de La casa de los famosos Colombia sorprendió al referirse a la reciente expulsión de Eidevin López con un controversial comentario.

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¿Qué dijo Camilo Trujillo reaccionó a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos?

El exparticipante comentó una de las publicaciones que hizo el Canal RCN en el que revelaba las reacciones de los participantes al conocer la decisión del público y que dejó a fuera a Eidevin de La casa.

En el video se evidenciaban todas las reacciones que tuvieron los participantes de la temporada luego de que Carla Giraldo, diera la noticia que por su parte Alejandro Estrada y Alexa se abrazaron.

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Mientras que para los de Calma no lo tomaron nada bien la decisión, y es que tras el reciente enfrentamiento que tuvieron los dos actores, el Jefe decidió que fuera el público quien tomará la decisión, en la que podrían salir los dos, o uno de ellos.

Foto: Canal RCN

Tras una intensa votación, Eidevin, recibió el mayor porcentaje del parte del público y quedó expulsado de La casa de los famosos Colombia.

Luego de ver las reacciones, Camilo Trujillo no se quedó callado y decidió pronunciarse de inmediato y mostrar su postura y apoyo a unos de los participantes.

¿Qué dijo Camilo Trujillo tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Sin dejar duda, Camilo Trujillo mostró su postura a quién de los participantes de esta tercera temporada le brinda su apoyo, y como lo dejó ver, es para Alejandro Estrada.

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“Alejo sos el mejor. Quiero a los costeños, pero ese Eidevin no representa a ningún costeño”, fueron sus palabras generando una ola de reacciones.

Foto: Canal RCN

Como era esperarse los usuarios reaccionaron con otros comentarios apoyando su comentario y haciendo referencia al comportamiento que se estaba evidenciando en Eidevin.

“Eidevin no era así, pero las malas influencias lo volvieron agresivo; cambió totalmente su forma de ser”, fue una de las reacciones tras el comentario de Camilo Trujillo.

Por supuesto, no faltaron los mensajes sobre la participación que tuvo Camilo en la segunda temporada, en los que compararon su enemistad con Altafulla y lo que pasó.