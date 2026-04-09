Eiza González revela enfermedad que podría cambiar su vida: su sueño de ser madre estaría en riesgo

La actriz mexicana Eiza González sorprendió al hablar abiertamente sobre su estado de salud y los diagnósticos que ha enfrentado durante varios años.

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La artista decidió compartir su experiencia con el objetivo de visibilizar problemáticas que afectan a muchas mujeres y que, en su caso, tardaron mucho tiempo en ser detectadas.

¿Qué enfermedades padece Eiza González?

En una entrevista, la actriz reveló que ha sido diagnosticada con tres condiciones ginecológicas: endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Según explicó, durante años presentó síntomas que fueron minimizados o considerados “normales” dentro de su ciclo menstrual, lo que retrasó su diagnóstico y tratamiento adecuado.

Esta situación, aseguró, es más común de lo que parece y refleja fallas dentro del sistema de salud.

"Es la historia habitual que escuchas una y otra vez. [...] Es el: 'esto es normal, es parte de tu ciclo'. Ese dolor no es normal", reveló

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Uno de los diagnósticos más complejos que recibió fue el de adenomiosis severa, condición que provoca que el tejido que recubre el útero crezca dentro de sus paredes musculares. Esto puede generar dolor intenso, inflamación y sangrad0s abundantes.

Además, estudios posteriores confirmaron la presencia de endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, dos afecciones que también pueden impactar de manera significativa la salud reproductiva.

Eiza González revela diagnóstico que podría afectar su fertilidad: “no sabía qué pasaba con mi cuerpo” (Foto Etienne Laurent / AFP)

¿Cómo han afectado estos diagnósticos su salud?

Las condiciones que padece han tenido un impacto directo en su cuerpo. La actriz reveló que su útero llegó a aumentar de tamaño considerablemente, superando el promedio habitual, lo que evidencia la gravedad de su caso.

Más allá de lo físico, estos diagnósticos también han representado un reto emocional, especialmente por las implicaciones que pueden tener en su fertilidad.

La actriz reconoció que este escenario la llevó a replantearse decisiones importantes sobre su futuro.

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¿Qué decisiones ha tomado Eiza González tras su diagnóstico?

Tras conocer su estado de salud, Eiza González decidió tomar medidas para cuidar su cuerpo y anticiparse a posibles complicaciones. Entre ellas, adoptó cambios en su estilo de vida, como una dieta antiinflamatoria, la práctica constante de ejercicio y el acompañamiento médico especializado.

Además, tomó una decisión clave: congelar sus óvulos, con el fin de preservar la posibilidad de ser madre en el futuro.

La actriz aseguró que, aunque el proceso ha sido desafiante, también le permitió entender mejor su cuerpo y tomar el control de su salud.