Así reaccionó Alejandro Estrada tras salvarse de la expulsión en La casa de los famosos Colombia

La tensión sigue en aumento en La casa de los famosos Colombia luego de una de las decisiones más determinantes de la temporada.

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La salida de Eidevin López marcó un antes y un después en la competencia, pero también dejó en evidencia la permanencia de otro protagonista clave: Alejandro Estrada.

El actor logró mantenerse dentro del reality tras la votación del público, que debía decidir las consecuencias del enfrentamiento físico entre ambos participantes.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al salvarse?

Tras conocerse la decisión de Colombia, Alejandro Estrada no tardó en reaccionar ante su continuidad en el programa.

Al momento del anuncio, Alejandro Estrada quedó visiblemente en shock y permaneció inmóvil durante varios segundos, asimilando la decisión del público.

De inmediato, Alexa se acercó a abrazarlo en señal de apoyo, mientras él mantenía la mirada fija en Eidevin tras confirmarse su expulsión.

Minutos después, el ambiente en la casa se tornó más tenso cuando Karola comenzó a lanzar fuertes palabras en medio de la situación, reflejando su inconformidad con lo ocurrido.

Ante este escenario, Alejandro decidió retirarse del lugar junto a Alexa y Tebi. Los tres se dirigieron a su cuarto, donde el actor finalmente se quebró y rompió en llanto, afectado por todo lo sucedido durante la gala.

Aunque logró evitar la expulsión, su permanencia no está completamente asegurada.

Actualmente, el actor continúa en la placa de nominación, lo que significa que podría ser eliminado en la próxima gala del domingo si no recibe el apoyo suficiente del público.

Mientras tanto, la competencia continúa avanzando y el ambiente dentro de la casa se mantiene cargado de tensión. Los participantes saben que cualquier error puede costarles su lugar, especialmente en una etapa donde el público tiene un papel determinante.

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Alejandro Estrada no fue expulsado de La casa de los famosos y sigue en competencia (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Eidevin López tras su expulsión?

En los minutos previos al anuncio, Eidevin López estuvo acompañado por varios de sus compañeros, quienes no dudaron en acercarse para brindarle apoyo. Karola, Campanita y Beba lo rodearon con abrazos, en medio de la tensión que se vivía antes de conocer el resultado.

Una vez se confirmó su salida, la emoción lo desbordó. Eidevin no pudo contener las lágrimas y comenzó a despedirse de los participantes, protagonizando un momento cargado de sentimiento dentro de la casa.

Durante su despedida, expresó palabras de agradecimiento y cariño, destacando lo significativo que fue para él haber llegado hasta esa instancia del juego. Incluso aseguró que, más allá del resultado, se iba con la sensación de haber ganado por la experiencia vivida.

También reconoció que, de alguna manera, intuía que ese podía ser su final en la competencia.

Sin embargo, confesó que le habría gustado cerrar su paso por el reality de otra forma, saliendo por decisión del público en una gala regular y no mediante una expulsión.