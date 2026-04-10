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Luisa Cortina se despachó en redes tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos: esto dijo

Luisa Cortina acudió a sus redes para dejar ver su más sincera opinión tras la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Luisa Cortina dejó ver su más sincera reacción a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Luisa Cortina ha roto su silencio y ha dejado ver su reacción a la reciente expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia, sorprendiendo a sus seguidores por sus fuertes palabras.

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¿Qué dijo Luisa Cortina de la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia?

Colombia se pronunció a través de sus votos y decidió la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia, tras el altercado que protagonizó con Alejandro Estrada y que sobrepasó los límites permitidos.

Como era de esperarse, la decisión generó múltiples reacciones en redes sociales. Varias celebridades se manifestaron al respecto: algunas respaldando la determinación del público, mientras que otras se mostraron en contra.

Luisa Cortina dejó ver su reacción tras expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina se despachó contra Colombia tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Entre ellas, la exparticipante Luisa Cortina no pasó desapercibida. A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 600 mil seguidores, compartió una historia en la que dejó ver su postura con fuertes declaraciones.

La estrellada que se va a dar Colombia, jummm. Increíble que toda la casa sea incapaz de tolerar a un personaje como Alejandro y Colombia no se dé cuenta del porqué. Ánimo, mi Eidevin López", escribió.

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¿Con qué porcentaje fue expulsado Eidevin López de La casa de los famosos Colombia?

Eidevin López salió con un altísimo porcentaje que dejó sorprendidos a los televidentes del programa. Con el 74,42% se convirtió en el segundo expulsado de la competencia.

Las demás opciones que tenía Colombia recibieron porcentajes menores que terminaron sorprendiendo.

  • 21,93% para la expulsión de Alejandro Estrada
  • 2,02% para la opción de nominación con candado durante dos semanas
  • 1,64% para la expulsión de ambos participantes.
Eidevin López se posiciona ante Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia
Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia tras altercado con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Eidevin López tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

El valduparense no pudo contener el llanto al escuchar de boca de Carla Giraldo que era el expulsado de la competencia. Entre lágrimas, dedicó palabras de despedida a sus compañeros y expresó que le hubiera gustado salir en una gala de eliminación y no de esa forma.

Tras su salida, la tensión dentro de la casa aumentó considerablemente. Karola, su compañera, no ocultó su molestia y lanzó fuertes acusaciones contra Alejandro, Tebi y Alexa, asegurando que se encargaría de ir sacándolos uno a uno del reality.

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