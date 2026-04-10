Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara genera reacciones al dejar ver a Emilia en una tierna foto

Paola Jara compartió una foto de su hija Emilia y enterneció a sus seguidores al revelar más sobre la pequeña.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara derrite las redes con tierna imagen de su hija Emilia
Paola Jara paraliza las redes con tierna foto de Emilia. (Foto: Freepik - Buen día, Colombia)

La cantante de música popular, Paola Jara, sigue sorprendiendo cada vez que sube alguna foto e historia de su pequeña hija, Emilia. Pues desde su nacimiento el pasado 19 de noviembre de 2025, la pequeña se ha robado la atención de los seguidores de sus papás.

Artículos relacionados

Para la artista, la llegada de su hija a su vida es un verdadero milagro, pues ella no pensó que se convertiría en madre, luego de que, en dos intentos de serlo, perdió a sus bebés, de hecho, creyó que, por su edad, no lo lograría.

En el caso de Jessi Uribe, él disfruta de sus hijos mayores, quienes también estuvieron felices tras el nacimiento de su hermanita menor.

Artículos relacionados

¿Cuál es la foto de Emilia con la que Paola Jara enterneció a sus seguidores?

Paola Jara causo emoción entre sus seguidores al revelar una tierna foto de su hija Emilia. Precisamente, el viernes 10 de abril, la cantante compartió una bella imagen a través de sus historias de Instagram.

Paola Jara paraliza las redes con tierna foto de Emilia
Paola Jara paraliza las redes con tierna foto de Emilia. (Foto: Freepik - Buen día, Colombia). (Foto: Buen día, Colombia)

En la foto se ve que Paola tiene sentada a la niña en sus piernas y hacen match usando el mismo color en sus prendas; a la niña se le ve un pantalón de hilo con unos tiernos botines.

Sin duda, al ver esa historia, se genera mucha ternura por ver esos pies minis que llaman toda la atención en la foto.

Artículos relacionados

¿Paola Jara y Jessi Uribe ya han dejado ver el rostro de Emilia?

Jessi Uribe paralizó las redes sociales cuando dejó ver a Emilia un poco más de lo que acostumbraban, pues la grabó en un plano contrapicado y así, se vio más de sus facciones, sin embargo, no la dejó ver de frente.

Paola Jara paraliza las redes con tierna foto de Emilia. (Foto: Freepik - Buen día, Colombia)
Paola Jara derrite las redes con tierna imagen de su hija Emilia. (Foto: Freepik)

Por su lado, Paola Jara ya publicó fotos de la niña sin tapar o ponerle filtro a su rostro y eso paralizó las redes sociales, ya que siempre oculta su carita.

Sin embargo, lo mismo, ninguno de los dos ha dejado ver a la niña de frente y sus fanáticos están ansioso por ver si su color de ojos son como los de su papá.

En el caso de la artista, ella sí ha dejado clara su postura al no creer correcto exponer a la pequeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanse Quintero revela impactantes detalles del accidente con Johanna Fadul Juanse Quintero

Juanse Quintero reveló nuevos detalles del accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul

Juanse Quintero y Johanna Fadul se vieron involucrados en accidente de tránsito que quedó registrado en video.

Melissa Gate dio detalles. Melissa Gate

Melissa Gate causó revuelo al dar detalles del hombre que le gusta; ¿qué llamó la atención?

Melissa Gate habló de sus gustos personales y desató curiosidad al describir con franqueza lo que busca en un hombre.

Así habló Yaya Muñoz de su nueva relación y confirmó que está enamorada Yaya Muñoz

Yaya Muñoz rompe el silencio sobre su nueva relación y confirma que está enamorada: ¿de quién?

Yaya Muñoz reaccionó sobre su nueva relación sentimental y habría confirmado que está enamorada.

Lo más superlike

Reconocida influencer es hospitalizada y su hijo lanza preocupante mensaje Influencers

Hospitalizan a reconocida influencer y su hijo lanza angustioso mensaje: "Recen por mi mamá"

La hospitalización de una reconocida influencer prendió las alarmas luego del angustioso mensaje de su hijo pidiendo oraciones.

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál? La casa de los famosos

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”? Ryan Castro

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”?

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos