Paola Jara genera reacciones al dejar ver a Emilia en una tierna foto

La cantante de música popular, Paola Jara, sigue sorprendiendo cada vez que sube alguna foto e historia de su pequeña hija, Emilia. Pues desde su nacimiento el pasado 19 de noviembre de 2025, la pequeña se ha robado la atención de los seguidores de sus papás.

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Para la artista, la llegada de su hija a su vida es un verdadero milagro, pues ella no pensó que se convertiría en madre, luego de que, en dos intentos de serlo, perdió a sus bebés, de hecho, creyó que, por su edad, no lo lograría.

En el caso de Jessi Uribe, él disfruta de sus hijos mayores, quienes también estuvieron felices tras el nacimiento de su hermanita menor.

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¿Cuál es la foto de Emilia con la que Paola Jara enterneció a sus seguidores?

Paola Jara causo emoción entre sus seguidores al revelar una tierna foto de su hija Emilia. Precisamente, el viernes 10 de abril, la cantante compartió una bella imagen a través de sus historias de Instagram.

Paola Jara paraliza las redes con tierna foto de Emilia. (Foto: Freepik - Buen día, Colombia). (Foto: Buen día, Colombia)

En la foto se ve que Paola tiene sentada a la niña en sus piernas y hacen match usando el mismo color en sus prendas; a la niña se le ve un pantalón de hilo con unos tiernos botines.

Sin duda, al ver esa historia, se genera mucha ternura por ver esos pies minis que llaman toda la atención en la foto.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe ya han dejado ver el rostro de Emilia?

Jessi Uribe paralizó las redes sociales cuando dejó ver a Emilia un poco más de lo que acostumbraban, pues la grabó en un plano contrapicado y así, se vio más de sus facciones, sin embargo, no la dejó ver de frente.

Paola Jara derrite las redes con tierna imagen de su hija Emilia. (Foto: Freepik)

Por su lado, Paola Jara ya publicó fotos de la niña sin tapar o ponerle filtro a su rostro y eso paralizó las redes sociales, ya que siempre oculta su carita.

Sin embargo, lo mismo, ninguno de los dos ha dejado ver a la niña de frente y sus fanáticos están ansioso por ver si su color de ojos son como los de su papá.

En el caso de la artista, ella sí ha dejado clara su postura al no creer correcto exponer a la pequeña.