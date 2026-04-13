Margarita Ortega reaparece tras salir de UCI y muestra cómo quedó tras cirugía; esto dijo de su salud

La periodista y presentadora Margarita Ortega volvió a aparecer en redes sociales tras varios días de ausencia y luego de haber generado preocupación por su estado de salud.

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¿Qué le pasó a Margarita Ortega y por qué fue operada?

La comunicadora confirmó que ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y compartió una nueva actualización desde su casa, donde continúa su proceso de recuperación tras una cirugía de columna cervical.

A través de sus redes sociales donde suma miles de seguidores, Margarita Ortega publicó una imagen en la que se le observa usando un cuello ortopédico y con una sonrisa.

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Junto a la fotografía escribió un mensaje breve en el que agradeció el acompañamiento recibido durante los últimos días.

Margarita Ortega revelo su estado de salud tras procedimiento quirúrgico

“En casa. GRACIAS a cada uno de ustedes: Gracias, gracias. De la mano de Dios”, expresó la presentadora, dejando ver que ya se encuentra fuera del centro médico y en proceso de recuperación.

Semanas atrás, la periodista había informado que se sometería a una intervención quirúrgica, decisión que tomó luego de no encontrar mejoría con otros tratamientos.

Según explicó en su momento, consultó a varios especialistas antes de optar por la cirugía como alternativa para tratar su condición cervical.

¿Cómo avanza la recuperación de Margarita Ortega tras salir de UCI?

Margarita Ortega dio a conocer que su procedimiento estuvo relacionado con una afectación en la columna cervical.

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En un video compartido previamente, explicó que la cirugía era necesaria debido a la persistencia del dolor y la falta de resultados con tratamientos previos.

“No se puede evadir más el tema. Entro a mi cirugía de columna cervical y me despido por un ratico. Regreso luego con más noticias”, señaló Ortega antes de ingresar al quirófano, mensaje que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Margarita Ortega revelo su estado de salud tras procedimiento quirúrgico

Tras la intervención, confirmó que había salido de la UCI y que iniciaba una nueva etapa en su recuperación.