Hija menor de Maleja Restrepo, de 7 años, se tinturó el cabello de rojo: así reaccionó la presentadora

Macarena, la hija menor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, de tan solo 7 años, sorprendió en redes sociales al mostrar su nuevo look con el cabello tinturado de rojo. La presentadora no tardó en reaccionar al cambio, generando todo tipo de comentarios entre sus seguidores sobre la decisión de la pequeña.

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¿Maleja Restrepo y Tatán Mejía aprobaron el cambio de look de su hija Macarena?

Durante los últimos días Maleja Restrepo y Tatán Mejía le comentaros a sus seguidores que su pequeña hija Macarena, de tan solo 7 años, les había expresado su deseo de realizarse un cambio de look, pero para esto sabía que debía tener la aprobación de ambos.

A sus 7 años, hija de Maleja Restrepo sorprende con cambio de look. (Foto Canal RCN).

Aunque en un principio la presentadora se mostró en desacuerdo con esto, al parecer la postura de Tatán de permitirle hacer un cambio de look extremo la habría hecho cambiar de opinión, pero condicionando el cambio a únicamente dos mechones de cabello en la parte baja de la cabeza para que se viera sutil.

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¿Cómo quedó Macarena, hija menor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, tras tinturar su cabello de rojo?

Ahora bien, durante el transcurso de este fin de semana, la presentadora sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un video en el que enseñó el cambio de look de su pequeña hija ya implementado.

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En el video, publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar a Macarena con dos mechones rojos, tal y como Maleja le había sugerido.

La menor se mostró muy emocionada con el cambio de look, mencionando con gran entusiasmo que estaba segura de que, al llegar a su colegio, todos sus compañeros la iban a mirar completamente asombrados.

Así reaccionó Maleja Restrepo al ver a su hija con el cabello rojo. (Foto Canal RCN).

“Macarena teniendo uno de los mejores días de su vida”, comentó Maleja junto al video.

Sin embargo, horas después, Guadalupe, la hija mayor de la presentadora, expuso en redes que a Macarena le estaba generando cierta incomodidad el hecho de que sus mechones ya no se notaran tanto con el cabello suelto, lo que le provocó algo de frustración y sacó más de una risa entre los presentes.