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Karola se pronunció en redes previo a su última conexión con La casa de los famosos: ¿qué dijo?

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Karola reapareció en sus redes junto a contundente mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karola rompió el silencio tras su eliminación: este fue su mensaje
Karola rompió el silencio tras su eliminación: este fue su mensaje. (Foto Canal RCN).

El pasado domingo 12 de abril se dio a conocer que Karola había sido la participante en acumular la mayor cantidad de votos negativos dejándola automáticamente fuera de la competencia de La casa de los famosos Colombia. Durante la tarde de este lunes, previo a su última conexión con los participantes, la influenciadora reapareció en sus redes sociales con un contundente mensaje.

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¿Cuál fue el mensaje que Karola compartió en sus redes tras su eliminación de La casa de los famosos?

Este lunes 13 de abril, Karola hizo sus primeras apariciones en el informativo del Canal RCN, Mañana Express, seguido del matutino Buen día, Colombia, donde compartió detalles sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia y la polémica que se generó durante la última semana.

¿Qué dijo Karola tras su salida de La casa de los famosos?
Karola dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la joven influenciadora habría tenido acceso a sus redes sociales apenas hace pocas horas, pues sorprendió con un video en el que apareció para dirigirle unas palabras a su fandom.

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En el clip, publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la creadora de contenido contó que ya se encontraba terminando las entrevistas del día, previo a su última conexión con los participantes que continúan en competencia.

Así mismo, aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo brindado durante esta experiencia y dejó un mensaje contundente: no parar, pese al agotamiento que siente en estos momentos.

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"Nena, me estoy echando un toque de gloss, ya me cambié, me puse un outfit más urbano para terminar las entrevistas del día de hoy. Y nada, estoy contenta, con ganas de echarme dieciocho horas de sueño, pero no paramos, amor, la que controla y se descontrola, amor. Te quiero".


¿Cuál fue el porcentaje con el que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

El pasado domingo todos los participantes fueron llamados a la sala de eliminación por primera vez en la historia del reality, pues este fue el castigo que El Jefe impuso tras los polémicos comportamientos que ocurrieron dentro de la casa tras la expulsión de Eidevin.

De esta manera, uno a uno se fue descartando los participantes que continuaban en competencia, hasta darse a conocer que Karola era la eliminada con un porcentaje del 67.26 %.

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?
Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)
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