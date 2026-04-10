Yaya Muñoz rompe el silencio sobre su nueva relación y confirma que está enamorada: ¿de quién?

La creadora de contenido y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, causó revuelo luego de confirmar que estaría enamorada de nuevo.

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¿Yaya Muñoz y José Rodríguez se reconciliaron?

A través de su cuenta personal de TikTok, donde suma millones de seguidores, Yaya hizo un video en el que habría confirmado la noticia a su fanaticada.

Recientemente, la vida sentimental de Yaya ya había sido tema de conversación en redes sociales, pues estaba en medio de rumores de una posible reconciliación con su expareja, José Rodríguez.

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Estos rumores surgieron luego de que ambos estuvieran de viaje en una playa paradisíaca el mismo fin de semana y, por el contexto de las publicaciones y algunos detalles, se dio a entender que estarían juntos nuevamente.

Yaya Muñoz sorprende al revelar detalles de su nueva relación sentimental. (Foto: Canal RCN)

No obstante, Yaya Muñoz, en medio de una transmisión en vivo en Dímelo King, habló sobre estos rumores que giraban en torno a los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

En ese espacio, la creadora de contenido dejó claro que, efectivamente, se estaba dando una nueva oportunidad en el amor y reveló que estaba saliendo con una persona, aunque no dio a conocer su identidad.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre su nueva relación sentimental tras José Rodríguez?

En esta ocasión Yaya Muñoz compartió un video en el que usó la canción de Don Omar, Dutty Love, para expresar sus recientes sentimientos.

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“Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar. Que Cupido no volvería a enredarme en su juego. Y aquí ahora estás”, Yaya cantaba este pedazo mientras bailaba frente a la cámara.

Como era de esperarse generó una ola de reacciones entre sus seguidores quienes de inmediato preguntaron por quién sería el afortunado que se ganó el corazón de la exparticipante de La casa de los famosos.

(Foto: Canal RCN)

Tampoco faltaron los comentarios de quienes le dijeron que ahora se veía mejor y que tenía un nuevo brillo, que, según ellos, le quitaba su expareja José Rodríguez, quien también estaría saliendo con alguien.

“Yaya me caías super mal, ahora te quiero” o “Tu energía volvió”.