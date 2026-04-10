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Esposa de Juanda Caribe reaparece con un controversial mensaje en sus redes: “otra mentira más”

Esposa de Juanda Caribe lanzó fuerte indirecta tras tomar posible decisión sobre su relación con el participante de La casa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposa de Juanda Caribe lanzó fuerte indirecta tras una posible decisión sobre su relación con el participante de La casa.
Sheila Gándara volvió a pronunciarse sobre su relación con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a pronunciarse en redes sociales, en esta ocasión con una controversial indirecta en medio de rumores de infidelidad por parte de Juanda Caribe, quien está participando en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo la esposa de Juanda Caribe que causó de nuevo revuelo en redes?

La esposa de Juanda Caribe sorprendió al compartir en su cuenta de TikTok un video en el que, como lo ha hecho últimamente, aparece cantando una canción; sin embargo, más allá de la interpretación, lo que llamó la atención fue la letra.

De nuevo, lo que generó revuelo fue el contenido de la canción, que habla sobre mentiras. Y es que recientemente también había causado comentarios en redes luego de referirse a los límites y al amor propio, dando a entender que habría terminado con el participante de La casa de los famosos Colombia.

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Sin embargo, hasta el momento, Sheila Gándara no se ha pronunciado directamente desmintiendo o confirmando si continúa o no con Juanda Caribe, aunque en alguna ocasión mencionó que esperaría a que él saliera para hablar directamente.

Esposa de Juanda Caribe lanzó fuerte indirecta tras una posible decisión sobre su relación con el participante de La casa.
Sheila Gándara volvió a pronunciarse sobre su relación con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Ahora, este video vuelve a llamar la atención de los usuarios, quienes consideran que la esposa de Juanda Caribe habría tomado la decisión de no continuar con el participante de La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Sheila Gándara habría tomado esta reacción tras comentario de Juanda Caribe?

Juanda Caribe recientemente habló directamente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia y le envió un emotivo mensaje a su pareja, recordándole lo importante que era ella en su vida.

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Tras ese momento, Sheila empezó a publicar en sus redes sociales este tipo de videos, lo que ha generado sorpresa, ya que no suele compartir detalles sobre su vida personal.

Esposa de Juanda Caribe lanzó fuerte indirecta tras una posible decisión sobre su relación con el participante de La casa.
Sheila Gándara volvió a pronunciarse sobre su relación con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

“Decía que de mí se moría… otra mentira más, otra mentira más que me dice”, fueron algunas de las frases de la canción.

Como era de esperarse, los comentarios generaron una ola de reacciones entre los usuarios, quienes de inmediato relacionaron el video con su vida sentimental.

“La respuesta al mensaje que le mandó Juanda ayer” o “Sheila, en serio que tienes todo para salir adelante por ti y tu hija”, fueron algunos de los mensajes.

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