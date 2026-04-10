En la noche del jueves 9 de abril, se vivió una de las galas más difíciles en La casa de los famosos Colombia 2026, pues Eidevin López fue expulsado de la competencia, por decisión del público.

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A través de las votaciones, el jefe dejó la responsabilidad de que los televidentes y seguidores del programa fueran quienes eligieran qué debía pasar con el futuro del expulsado y de Alejandro Estrada.

Por eso, durante 24 horas, los fandoms estuvieron votando para que tomar una de las cuatro opciones que dejó el jefe tras el cruce de límites de los participantes.

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¿Con cuánto porcentaje fue eliminado Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026?

El público eligió y con el 74.42%, Eidevin López fue el expulsado de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, mientras que, Alejandro Estrada recibió solo el 21.93%.

Tebi Bernal desata polémica tras hablar de la salida de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

En cuanto a las otras dos opciones, la expulsión para los dos tuvo un porcentaje de 1.64%, mientras que la nominación con candado el 2.02%.

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Sin duda, el alto porcentaje que recibió López para ser expulsado causó gran conmoción y diferentes redacciones entre los televidentes, quienes notaron el gran apoyo que está teniendo el actor.

¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal a la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que Carla Giraldo haya dicho el nombre de Eidevin López como el expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes reaccionaron y algunos se salieron de control.

Tebi Bernal responde tras salida de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Por un lado, Karola y Beba se alteraron sin poder creer la decisión que tomó el país, mientras que, Tebi Bernal, hizo un análisis más profundo de la situación.

El deportista, dijo que el resultado de esas votaciones eran un mensaje para el Team Calma, pero que ellos no lo han querido entender, porque desde tiempo atrás, han recibido votaciones que los han afectado.

Pero, además, responsabilizó a los amigos de Eidevin de ser los culpables de que él se haya ido, ya que su actitud cambió cuando se dejó influenciar, pues para Tebi, a él lo llenaban de “cizaña” y por eso reaccionaba así en contra de Estrada.

Así mismo, Alejandro opinó al revelar que han sido los amigos de Juanda los que han salido eliminados y aun así no se han dado cuenta de su juego.