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Valentino leyó el juego tras la expulsión de Eidevin y confesó “ser los malos del juego”

Valentino Lázaro hizo su análisis tras la expulsión de Eidevin López y leyó que Calma está siendo el equipo menos querido.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino rompe el silencio tras expulsión de Eidevin.
Valentino deja fuerte mensaje tras salida de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026 por decisión del público y su salida de la competencia generó muchas reacciones entre sus compañeros y los televidentes.

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El exparticipante se despidió de sus compañeros en la gala del jueves 9 de octubre, generando gran conmoción y dejándolos bastante tristes, pues no esperaban que ese fuera el resultado de las votaciones.

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Mientras que algunos famosos no asimilaban la decisión, otros fueron más racionales y descubrieron el juego, como en el caso de Valentino, quien se dio cuenta de cómo los pueden estar viendo afuera de la competencia.

¿Cuáles fueron las reacciones tras la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026?

Apenas se escuchó que Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia 2026, sus excompañeros reaccionaron y algunos se alteraron, pues mientras unos lloraban, Karola y Beba se alteraron.

Valentino deja fuerte mensaje tras salida de Eidevin
Valentino sorprende con su lectura del juego tras salida de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex se encerraron en tormenta para procesar lo que estaba pasando y el deportista dijo que el resultado de las votaciones era un mensaje para Calma.

Además, decían que Eidevin salió por culpa de sus amigos, ya que ellos lo influenciaron para tener ciertas actitudes que tuvo en contra de Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Valentino Lázaro tras la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026?

Valentino Lázaro estuvo conversando con Beba tras la eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 y analizó los resultados de las votaciones, pues dijo que Calma estaba quedando como los malos, mientras que Alejandro Estrada como “la víctima”.

Valentino sorprende con su lectura del juego tras salida de Eidevin
Valentino rompe el silencio tras expulsión de Eidevin. (Foto: Canal RCN)

Por eso, hasta nombró a Altafulla diciendo que él llegó a la mitad del juego para cambiarlo y funcionó y comparó la estrategia del actor.

Por su lado, Beba dijo que no cambiaría su forma de ser solo para victimizarse, luego de que su amigo le haya dicho que “ellos están haciendo las cosas mal”.

“Él es el pobrecito, él es al que todos se la montamos. Nosotros somos los malos de la historia. Juanda tiene que entender eso”.

Mientras tanto, la deportista dijo que, en este punto de la competencia, esa es la narrativa de la historia y ya no se puede cambiaron, pues Colombia ya tiene una visión de Alejandro Estrada.

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